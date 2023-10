“Il Filo di Arianna” ad OndaLab per l’evoluzione e la consapevolezza femminile

Sabato 28 ottobre alle 18 nei locali dell’associazione culturale OndaLab Livorno (via del Metallo, 2 zona Nautico-Porta a Mare) ci sarà la presentazione del percorso al femminile “Il Filo di Arianna”. È un percorso per l’evoluzione e la consapevolezza femminile. Il progetto di ricerca e di studio è alla sua terza edizione e vuole presentarsi anche alla città di Livorno.

Federica de Angelis* e Patrizia Romano** sono le generatrici e conduttrici del progetto e della ricerca. A chi è rivolto? Alle ragazze e alle donne che sentono da tempo il desiderio di conoscersi e sperimentare al meglio come condursi nella vita quotidiana e in tutte le relazioni con la parte migliore di se stesse. Nell’ambito della ricerca della formazione Patrizia e Federica hanno compreso quanto la consapevolezza dell’empowerment femminile abbia bisogno di ritrovare la propria natura autentica selvaggia e creativa e che la forza della condivisione e della crescita sta nell’unire conoscenza scienza e coscienza con quante più donne possibili, attraverso approcci che in prima persona hanno sperimentato e con cui si sono formate e continuiamo a farlo personalmente e professionalmente.

Sabato 28 ottobre alle 18 vi aspetteranno ad OndaLab, uno spazio creativo che pronto ad accogliere anche la loro esperienza culturale ed artistica che creeranno con tutte le partecipanti. L’ingresso è libero ed è gradita la prenotazione per riservare ad ognuna uno spazio.

Per informazioni e prenotazioni: Patrizia Romano (Whatsapp) 333-71.26.3332

*Federica De Angelis – Sacerdotessa della Dea e della Sacra Sessualità, operatrice olistica specializzata in cicli evolutivi femminili, insegnante e specialista in terapie olistiche shiatsu, MTC, floriterapia.

**Patrizia Romano – Imprenditrice educatrice, insegnante, formatrice e counselor dei cicli evolutivi, coach relazionale ad approccio creativo ed integrato. Utilizza le costellazioni sistemiche teatrali e con gli oggetti, strumenti di sciamanesimo e attività di scrittura creativa e attività teatrale per la consapevolezza corporea ed emozionale.

