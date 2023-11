Il fotografo Claudio Barontini espone nel prestigioso Museo del Sannio

L'esposizione di Claudio Barontini rientra nel progetto, curato dal professor Marcello Rotili, coordinatore scientifico del Museo del Sannio, per festeggiare l'anniversario dei 150 anni del Museo del Sannio (1873-2023.)

Inaugurata ieri, al Museo del Sannio di Benevento, “Lo sguardo nell’anima”, la mostra fotografica di Claudio Barontini, curata da Maurizio Iazeolla e voluta dalla Presidenza della Provincia di Benevento con il supporto di Sannio Europa, la società in house providing che promuove e e gestisce la rete museale beneventana.

Nella sala dell’Obelisco, dedicato alla dea Iside, sono esposte fotografie iconiche, anche di grandi dimensioni, scattate a personaggi e artisti immortalati da Barontini nei suoi oltre 33 anni di attività professionale e artistica.

“La mostra – spiega il curatore Maurizio Iazeolla – è incentrata sul ritratto ed in particolare sui ritratti che hanno reso l’Autore celebre, ossia volti, espressioni ed ambientazioni di personaggi famosi, del mondo dello spettacolo, della moda e dell’Arte in generale, scatti diventati spesso iconici del personaggio ritratto, come quello di Patti Smith. Celebrità tra le quali è presente anche il più famoso dei Re viventi, Sua Maestà Carlo III d’Inghilterra. Il che dà ragione al fatto che un ritratto che sia davvero tale non debba essere solo una “bella fotografia” ma soprattutto uno strumento di narrazione dell’anima”.

L’esposizione resterà aperta fino al 18 febbraio 2024.

MUSEO del SANNIO

sala dell’Obelisco:

Orari di Ingresso: dalle 9:00 – 19:00 dal martedi alla domenica ;

Piazza Santa Sofia, Benevento

Tel: (39) 0824 774763 – 774764

e-mail: [email protected]

web: www.museodelsannio.it

