Il GGG di Roald Dahl, proiezione per bambini a Villa Maria

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Io non ho paura 2 - le paure vinte in sala - storie senza confini”. Partecipazione gratuita, si consiglia la prenotazione. Appuntamento sabato 28 febbraio alle ore 15.00 in via Redi, 22

Nuovo appuntamento sabato 28 febbraio alle ore 15.00 con il cinema per famiglie al Centro di Documentazione sulle arti delle spettacolo, villa Maria 22 Livorno. Protagonista dell’incontro l’adattamento cinematografico del romanzo “Il GGG” di Roald Dahl del 1982. Autore inglese di classici senza tempo come “La fabbrica di cioccolato”, “Matilda,” “Le streghe”, ecc. Il GGG è un gigante diverso dagli altri: invece di mangiare gli umani, raccoglie i sogni e li soffia nelle camere dei bambini perché possano dormire sereni e fare bei sogni. Gli incubi che fanno paura possono essere allontanati grazie alla fantasia, ai pensieri felici e alle cose belle che ci fanno sentire al sicuro. A seguire laboratorio costruiamo il nostro personale barattolo magico dei sogni. L’iniziativa, completamente gratuita, si inserisce nell’ambito del progetto “Io non ho paura 2 – le paure vinte in sala – storie senza confini” promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto a cura della cooperativa Itinera, è svolto in collaborazione con I Licaoni, della Santifanti srl, dell’Operatrice di Educazione Visiva Livia Giunti, e con l’associazione FILIPI Horror Festival con il supporto del Comune di Livorno e Cred. In questa seconda edizione del progetto sarà esplorata la paura attraverso la fiaba, fonte di grande ispirazione per il cinema e capace di affrontare temi universali in modo semplice.

La partecipazione è gratuita.

Per partecipare: si consiglia una prenotazione, posti limitati.

Contattare la biblioteca Tel 0586/219265 oppure inviare una mail a [email protected] indicando recapito telefonico e numero partecipanti.

