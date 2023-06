(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

Il giardino di Enrichetta, attività estive per bambini al Museo Fattori e nel parco di Villa Mimbelli

Dal 20 giugno al 7 settembre, dalle 8.30 alle 13, laboratori artistici e creativi incentrati sulla tradizione artistica livornese e attività ludiche utilizzando gli ampi spazi del parco. I bambini e le bambine avranno anche modo di visitare le sale del museo. INFO: 0586.824607-08, [email protected] Prenotazione obbligatoria anticipata esclusivamente online

In continuità con la positiva esperienza avviata nell’estate 2021, Il Museo civico G. Fattori, in collaborazione con le cooperative Agave, Itinera e Coop. Culture, organizza un ampio programma di appuntamenti estivi pensati per i più piccoli. Due mattine a settimana il martedì e giovedì a partire dal 20 giugno dalle ore 8.30 alle ore 13.00 saranno realizzati laboratori artistici, creativi incentrati sulla tradizione artistica livornese ed attività ludiche utilizzando gli ampi spazi del parco. Le attività, promosse e coordinate in collaborazione con il Comune di Livorno, rivolte ai bambini tra 6 e 11 anni, prevedono per ogni giornata due attività a tema artistico con laboratorio e momenti di gioco all’aperto. Bambini e bambine avranno modo di visitare le sale del museo per approfondire di volta in volta la conoscenza delle opere esposte, degli artisti, della storia della villa e dei suoi antichi proprietari sempre attraverso una modalità interattiva e coinvolgente.

Le giornate seguiranno il seguente programma:

8.30/9.00 Accoglienza/ingresso

9.00-10.30 Prima attività a tema ludico artistico e creativo

10.30–11.00 Merenda e gioco libero

11.00- 12.30 Seconda attività a tema ludico artistico e creativo

12.30 -13.00 Uscita

Destinatari: bambini 6 -11 anni

Quando: le attività si svolgeranno il martedì e giovedì dal 20 giugno al 7 settembre compreso con interruzione nel periodo 7-27 agosto.

Staff: le giornate saranno coordinate dalla presenza di 2 operatori Agave ed itinera con competenze specifiche in ambito storico-artistico ed esperienza nel settore educativo e didattico

Per informazioni: dal martedì alla domenica Museo Civico Giovanni Fattori Tel. 0586.824607-08 mail: [email protected].

Prenotazione obbligatoria anticipata: le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente sul sito www.agaveservizi.it compilando la scheda di adesione. Il pagamento deve essere effettuato online con almeno giorni 2 di anticipo. Le attività verranno attivate con un minimo di 8 partecipanti. Nel caso ci siano richieste di attività di visita e laboratori per gruppi di bambini di minimo 15 ad esempio provenienti da altri centri estivi sarà possibile riservare una mattinata a scelta tra mercoledì e venerdì prenotando anticipatamente.

