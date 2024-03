Il Giardino Filosofico dedicato a Schopenhauer

Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-3764627

Il giorno 20 marzo alle 21,15 all’ex Cinema Aurora Il Giardino Filosofico sarà dedicato a Schopenhauer come possibile precursore della psicoanalisi. Quindi un percorso che partirà dal filosofo di Danzica, con la sua distinzione tra rappresentazione e volontà, dove la volontà di vivere, vera essenza dell’esistenza viene celata da un velo , per molti questo velo è il velo che separa conscio ed inconscio, anche se Schopenhauer non vede cura o possibilità di benessere in questo disvelamento, si parlerà anche del rapporto tra Schopenhauer e Nietzsche e dei rapporti con la cultura occidentale e orientale che influenzeranno la psicanalisi di Freud. Ovviamente una parte del giardino sarà dedicata a Freud stesso.

Il Giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini, incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano, la scommessa del Giardino Filosofico è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani, in un circolo per giovani, e veder interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentati di farsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali.

