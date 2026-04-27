Nuovo appuntamento con Il Giardino Filosofico
Martedì 29 aprile alle 21.15 nuovo appuntamento con il ciclo condotto da Lamberto Giannini: riflessioni sul pensiero di Marcuse
Il 29 aprile, alle ore 21.15, all’ex cinema Aurora torna il Giardino Filosofico: si parlerà del pensiero di Marcuse e della rivoluzione giovanile del ’68. Filosofo appartenente alla Scuola di Francoforte, è considerato l’ispiratore del ’68. Riflette sulla repressione, apparentemente raffinata ma perpetua, dei sistemi democratici capitalisti. Le due opere fondamentali sono Eros e civiltà e L’uomo a una dimensione. Il Giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini: incontri rivolti a tutti, sia appassionati sia profani della materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata una curiosità sulle modalità del pensiero umano. Il Giardino Filosofico, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, è anche dedicato alla sua figura, poiché la sua scomparsa rappresenta una perdita culturale per la città. La forza del Giardino è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani in un circolo a loro dedicato e di far interagire fasce di età diverse, usando le tematiche filosofiche per tentare di porsi domande su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono inviare un messaggio WhatsApp, che avrà valore di prenotazione, al numero 320 243 6053.
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