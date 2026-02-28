Il Giardino Filosofico torna all’ex Aurora: serata dedicata a Emmanuel Levinas

Lunedì 2 marzo alle 21.15 nuovo appuntamento con il ciclo condotto dal professor Lamberto Giannini: al centro la riflessione sull’alterità e sul “volto dell’altro”, in un incontro aperto a giovani, appassionati e curiosi. Per partecipare è possibile inviare un messaggio WhatsApp, che avrà valore di prenotazione, al numero 3202436053

Lunedì 2 marzo 2026, alle ore 21.15, all’ex Cinema Aurora torna il Giardino Filosofico con un nuovo appuntamento dedicato al pensiero di Emmanuel Levinas, tra i più importanti filosofi del Novecento.

Al centro della serata sarà il tema del “volto dell’altro”, cardine della riflessione levinasiana: per il filosofo l’essere umano esiste autenticamente soltanto nell’alterità, nella relazione con chi gli sta di fronte. È lo sguardo dell’altro – insieme minaccioso e promettente – a porci una domanda radicale, a costringerci a uscire dal nostro mondo, dalla nostra chiusura e dalla grettezza individuale, spingendoci verso l’infinito e verso una responsabilità etica che non possiamo eludere.

La biografia di Levinas, segnata anche dall’esperienza della prigionia durante il nazismo, ha profondamente influenzato e cementato le sue riflessioni filosofiche, rendendo ancora più intensa e concreta la sua analisi della relazione umana e della responsabilità verso l’altro.

Il Giardino Filosofico è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini ed è rivolto a tutti: appassionati, studiosi ma anche semplici curiosi che desiderano avvicinarsi alla materia senza barriere accademiche. In una fase storica in cui sembra essersi risvegliata una nuova curiosità verso le modalità del pensiero umano, questi incontri rappresentano un’occasione preziosa per interrogarsi su se stessi e sui meccanismi sociali che regolano la convivenza.

Il progetto, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, è oggi dedicato alla sua figura: la sua scomparsa rappresenta una perdita culturale significativa per la città, e il Giardino ne raccoglie idealmente l’eredità.

Uno dei punti di forza dell’iniziativa è stato il coinvolgimento di tanti giovani, in un circolo tradizionalmente frequentato proprio dalle nuove generazioni. Vedere interagire fasce d’età diverse, accomunate dal desiderio di porsi domande profonde, è diventato nel tempo uno degli elementi distintivi del percorso.

Per partecipare è possibile inviare un messaggio WhatsApp, che avrà valore di prenotazione, al numero 3202436053.

