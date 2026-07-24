Il Giardino Filosofico torna all’ex Aurora: una serata dedicata a Simone de Beauvoir

Lunedì 27 luglio alle 21.15 il professor Lamberto Giannini guiderà un viaggio nella vita e nel pensiero della filosofa francese, tra esistenzialismo, femminismo e grandi battaglie civili. L'incontro è aperto a tutti, con prenotazione via WhatsApp

Lunedì 27 luglio alle ore 21.15, all’ex Cinema Aurora, torna l’appuntamento con Il Giardino Filosofico, il ciclo di incontri dedicato alla divulgazione del pensiero filosofico. La serata sarà dedicata a Simone de Beauvoir, una delle figure più influenti dell’esistenzialismo e del femminismo del secondo dopoguerra.

Autrice de “Il secondo sesso”, opera divenuta il manifesto del femminismo moderno, Simone de Beauvoir parte dal presupposto esistenzialista elaborato insieme a Jean-Paul Sartre: è l’esistenza a determinare l’essenza. Da questa prospettiva nasce la celebre riflessione secondo cui “donna non si nasce, lo si diventa”, evidenziando come il ruolo femminile sia il risultato di un processo storico, sociale e culturale più che di una condizione naturale.

L’incontro ripercorrerà anche le grandi battaglie civili della filosofa francese, tra cui la firma, nel 1971, del celebre “Manifesto delle 343”, con il quale centinaia di donne dichiararono pubblicamente di aver abortito quando in Francia l’interruzione volontaria di gravidanza era ancora illegale. Molte delle sue rivendicazioni per l’emancipazione femminile possono oggi apparire scontate, ma all’epoca rappresentavano una vera rivoluzione. Allo stesso modo fecero discutere la sua relazione aperta con Sartre e la sua bisessualità, che contribuì anche alla perdita dell’incarico di insegnante dopo una relazione con una sua allieva.

L’incontro sarà condotto dal professore di Storia e Filosofia e regista Lamberto Giannini ed è aperto a tutti, sia agli appassionati sia a chi si avvicina per la prima volta alla filosofia. In un periodo storico in cui sembra essersi riacceso l’interesse verso il pensiero e i grandi interrogativi dell’uomo, Il Giardino Filosofico, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, continua a rappresentare uno spazio di confronto e riflessione. L’iniziativa è dedicata alla sua memoria, nel ricordo di una figura la cui scomparsa ha rappresentato una significativa perdita culturale per la città.

Uno degli aspetti più significativi del progetto è la capacità di coinvolgere numerosi giovani all’interno di un circolo giovanile, favorendo il dialogo tra generazioni diverse e utilizzando la filosofia come strumento per interrogarsi su sé stessi e sui meccanismi della società.

Per partecipare è consigliata la prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al 320 2436053.

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