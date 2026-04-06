Il Giardino Filosofico torna all’Ex Cinema Aurora: Camus e Foucault a confronto

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della riflessione filosofica e per chiunque sia curioso di esplorare i meccanismi del pensiero umano e della società contemporanea.

Il Giardino Filosofico torna a fiorire all’Ex Cinema Aurora il prossimo 8 aprile alle ore 21:15. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della riflessione filosofica e per chiunque sia curioso di esplorare i meccanismi del pensiero umano e della società contemporanea.

Protagonisti della serata saranno due colossi della filosofia francese del Novecento: Albert Camus e Michel Foucault. Le loro voci, cariche di provocazioni e interrogativi cruciali, risuoneranno tra le pareti dell’ex cinema, stimolando dibattiti e riflessioni sulla complessità della condizione umana nel secolo scorso.

Camus, con la sua lucida analisi dell’assurdità dell’esistenza, ci porterà a confrontarci con il vuoto dell’universo e con la sfida rivoluzionaria di Sisifo, spronandoci a trovare una felicità autentica pur nell’accettazione del destino.

Foucault, invece, ci immergerà nella sua analisi del potere, mostrandoci come esso si sia trasformato in un biopotere pervasivo che controlla ogni aspetto della nostra vita, dalla nascita alla morte, in modo apparentemente meno visibile ma non per questo meno efficace.

Due pensatori complessi e a tratti pessimisti, Camus e Foucault ci sfideranno a riflettere sui meccanismi del potere e dell’esistenza, spronandoci a cercare soluzioni a domande forse impossibili, ma il cui senso risiede proprio nella ricerca stessa.

Il Giardino Filosofico, condotto con passione e competenza dal professor Lamberto Giannini, è un incontro aperto a tutti, sia ad appassionati che a profani della materia. In questa fase storica, segnata da una rinnovata curiosità per la filosofia, il Giardino si conferma come uno spazio prezioso di dialogo e di approfondimento, fortemente voluto da Giacomo del Gamba e dedicato alla sua memoria, come simbolo di una perdita culturale importante per la città.

La forza del Giardino Filosofico risiede nella sua capacità di coinvolgere un pubblico eterogeneo, creando un circolo di giovani e meno giovani pronti a interagire e a confrontarsi su tematiche filosofiche, usandole come strumenti per comprendere meglio se stessi e la società che li circonda.

Per partecipare:

Gli interessati possono inviare un messaggio WhatsApp, che avrà valore di prenotazione, al numero 320 243 6053.

Non perdere questa occasione per immergerti nel mondo della filosofia e per riflettere sui grandi interrogativi del nostro tempo. Ti aspettiamo all’Ex Cinema Aurora!

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