“Il giardino filosofico” torna all’ex Cinema Aurora: riflettori su Enrico Berlinguer

L’11 agosto alle 21.15, spazio alla filosofia politica con un incontro dedicato alla figura del segretario del PCI, tra Marx, Gramsci e il compromesso storico.

Torna “Il giardino filosofico”, l’appuntamento culturale che unisce riflessione, storia e attualità. L’incontro si terrà lunedì 11 agosto alle 21.15 nello spazio aperto dell’ex Cinema Aurora, salvo maltempo, in tal caso si svolgerà all’interno della struttura.

Protagonista della serata sarà Enrico Berlinguer, definito per l’occasione un “non filosofo” ma capace di stabilire un rapporto profondo con il pensiero di Karl Marx e Antonio Gramsci. Un viaggio nel pensiero e nell’eredità culturale di uno dei leader politici più iconici della storia repubblicana.

Berlinguer divenne segretario del Partito Comunista Italiano nel 1972, dopo aver sostituito de facto Luigi Longo già dal 1969. Alla guida del PCI, promosse la cosiddetta “via italiana al comunismo”, segnando una sempre più netta distanza dall’URSS e puntando a un compromesso storico democratico in grado di migliorare le condizioni delle classi sociali più deboli.

La sua morte improvvisa, nel 1984 durante un comizio, ha contribuito a creare un’aura leggendaria attorno alla sua figura. Venerato da alcuni, criticato da altri per un presunto attendismo, Berlinguer rimane una figura centrale nella storia politica del nostro Paese. Durante l’incontro si rifletterà sul suo pensiero, sulla sua azione politica e sull’eredità che ha lasciato.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività promosse per tenere viva la discussione pubblica sui grandi temi del nostro tempo, partendo da chi ha saputo interpretarli con rigore e passione civile.

