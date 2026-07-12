Il Giardino Filosofico torna all’ex Cinema Aurora: serata dedicata a Gianni Vattimo e al “pensiero debole”

Mercoledì 15 luglio alle 21.15 il nuovo appuntamento, condotto dal professor Lamberto Giannini. Un incontro aperto a tutti per riflettere sulla postmodernità, sui cambiamenti della società contemporanea e sui valori della solidarietà e dell'uguaglianza

Mercoledì 15 luglio, alle 21.15, all’ex Cinema Aurora torna l’appuntamento con il Giardino Filosofico, il ciclo di incontri dedicato alla divulgazione del pensiero filosofico aperto a tutti, dagli appassionati ai semplici curiosi. La serata sarà dedicata al filosofo italiano Gianni Vattimo, tra i principali esponenti del “pensiero debole”.

data-end=”1148″>Il punto di partenza della riflessione sarà “La condizione postmoderna”, il celebre saggio pubblicato nel 1979 dal filosofo francese Jean-François Lyotard, considerato da molti studiosi il testo che segna la nascita della postmodernità. Secondo questa lettura, si assiste alla fine delle grandi narrazioni capaci di indicare un’unica strada verso la verità, alla luce del loro fallimento storico.

Si entra così in un’epoca definita di “incoscienza felice”, che supera la “coscienza infelice” di matrice hegeliana: una fase ricca di opportunità, ma anche caratterizzata da una perdita di sostanza. Un concetto che sarà poi ripreso da Zygmunt Bauman con la teoria della società liquida.

Secondo Vattimo, questa è una condizione innegabile, ma non deve essere assolutizzata. Diversamente, si arriverebbe al paradosso di trasformare il pensiero debole in un nuovo data-end=”1652″>pensiero forte. Per il filosofo, invece, il pensiero debole deve essere orientato verso valori come solidarietà e uguaglianza.

Il Giardino Filosofico è condotto dal professor Lamberto Giannini, docente di Storia e Filosofia e regista. Gli incontri sono rivolti a tutti, sia agli appassionati sia a chi si avvicina per la prima volta alla disciplina. In un periodo storico in cui sembra essersi risvegliato l’interesse verso le modalità del pensiero umano, il progetto, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, è dedicato proprio alla sua figura, la cui scomparsa rappresenta una significativa perdita culturale per la città.

Uno dei punti di forza del Giardino Filosofico è stato quello di coinvolgere numerosi giovani, favorendo il confronto tra generazioni diverse e utilizzando la filosofia come strumento per interrogarsi su se stessi e sui meccanismi della società.

Per partecipare è possibile prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 3202436053

Condividi:

Riproduzione riservata ©