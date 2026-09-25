Il Giardino Filosofico torna all’ex Cinema Aurora: una serata dedicata a Schopenhauer

Il 28 settembre alle 21.15 all’ex Cinema Aurora torna l’appuntamento con il Giardino Filosofico di Lamberto Giannini. Al centro della serata Arthur Schopenhauer, tra pessimismo, volontà di vivere e domande sull’esistenza.

Il 28 settembre alle 21.15, all’ex Cinema Aurora, torna l’appuntamento con il Giardino Filosofico, il ciclo di incontri condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. Al centro della serata sarà Arthur Schopenhauer, filosofo nato a Danzica, oggi città polacca ma all’epoca appartenente alla Prussia, in un incontro che si inserisce anche nel programma dell’Oktoberfest dell’ex Cinema Aurora.

Schopenhauer è il filosofo del pessimismo, dell’anti-hegelismo e di una visione dell’esistenza dominata da una volontà di vivere cieca, incessante e indistruttibile. Una concezione che conduce allo sviluppo di un pessimismo cosmico, storico e sociale e che trova la sua espressione più compiuta nella sua opera principale, “Il mondo come volontà e rappresentazione”, un affresco oscuro sul destino dell’umanità.

Il Giardino Filosofico è rivolto a tutti, dagli appassionati di filosofia ai cosiddetti “profani” della materia. Un modo per avvicinarsi al pensiero filosofico senza barriere e trasformare le grandi domande della storia del pensiero in uno strumento per interrogarsi sul presente e su se stessi.

In una fase storica nella quale sembra essersi risvegliata una nuova curiosità verso le modalità del pensiero umano, il Giardino Filosofico continua il suo percorso fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, alla cui figura è dedicato. La sua scomparsa, infatti, rappresenta una perdita culturale per la città, e il progetto vuole anche mantenere vivo quel desiderio di confronto e partecipazione che lo aveva caratterizzato.

Uno degli elementi di forza del Giardino è stata proprio la capacità di coinvolgere tantissimi giovani, anche attraverso un circolo a loro dedicato, favorendo l’incontro tra generazioni diverse. Le tematiche filosofiche diventano così un punto di partenza per porsi domande su se stessi, sugli altri e sui meccanismi della società, in un confronto libero e aperto.

Per partecipare è possibile inviare un messaggio WhatsApp, che avrà valore di prenotazione, al numero 320 243 6053.

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