Il giornalista Casalini a Livorno per il progetto Festa sul Palio Marinaro

Immagine inviata nel comunicato stampa e tratta dal video del progetto

La vice presidente di Coop. Itinera, Laura Giuliano: "Con il progetto Italia-Francia Marittimo FESTA (Feste, Enogastronomia, Sostenibilità, Turismo, Artigianato) cerchiamo di valorizzare le feste identitarie del territorio che esprimono il carattere e le bellezze di un luogo e di una comunità, con l’obiettivo di promuoverle e farle conoscere in tutto il Mediterraneo"

Domenica prossima il giornalista Emilio Casalini, narratore televisivo della bellezza del patrimonio del nostro paese, sarà a Livorno, invitato da Cooperativa Itinera, partner del Progetto Italia-Francia Marittimo FESTA (Feste, Enogastronomia, Sostenibilità, Turismo, Artigianato) per raccogliere suggestioni sull’anima della città e sul suo rapporto con il mare attraverso le gare remiere. In particolare il Palio Marinaro. “Con questo progetto – spiega Laura Giuliano, vicepresidente di Coop. Itinera – cerchiamo di valorizzare le feste identitarie del territorio che esprimono il carattere e le bellezze di un luogo e di una comunità, con l’obiettivo di promuoverle e farle conoscere in tutto il Mediterraneo. Emilio Casalini grazie alla sua capacità ed empatia saprà raccontare il Palio Marinaro ma anche le Feste di Ottobre di Sassetta, la Sagra del cinghiale di Suvereto e Castagneto a tavola di Castagneto Carducci”. Il progetto ha lo scopo di incentivare lo sviluppo turistico sostenibile delle destinazioni, in periodi dell’anno di minor flusso, valorizzando le identità territoriali, in parte ancora da scoprire, ma ricche di esperienze quali sagre, feste patronali ed eventi di valore simbolico. Diciannove sono in totale le manifestazioni che Emilio Casalini richiamerà nella sua narrazione emozionale che attraverserà tutta l’area di cooperazione fra Toscana, Liguria, Sardegna, Var e Corsica. La rete che il progetto sta creando fra queste realtà identitarie territoriali sarà implementata attraverso le sinergie metodologiche e con la costruzione dell’itinerario di viaggio tra le FESTE, che è il prodotto che Emilio Casalini costruirà attraverso il suo lavoro e con il viaggio che inizia questo weekend nella Costa degli Etruschi, prosegue a Livorno e continuerà nelle isole per chiudere nella costa ligure e francese.

Informazioni sul progetto e le attività

