Il giornalista Marco Ceccarini tra i primi cinque al concorso letterario “Storie di Sport”

Il racconto “Fanculo i sette milioni” del giornalista livornese Marco Ceccarini, redattore di Toscana Notizie, animatore del portale Amaranta.it e collaboratore di Tuttosport, è stato chiamato sul palco per secondo al concorso letterario "Storie di Sport", con l’equivalenza del quarto posto assoluto, mentre la vittoria andata alla scrittrice siciliana Laura Migliore con il racconto “Lame”

Centocinquanta erano i racconti selezionati a fronte di circa duecento partecipanti. Di questi, a seguito di una selezione condotta da una giuria formata da scrittori ed editor di livello nazionale composta da Patrizia Angelozzi, Francesca Chiappa, Francesco Coscioni, Roberto Di Pietro, Paolo Primavera, Raffaele Riba, Loretta Santini, Lorenza Stroppa e Athos Zontini, cinque hanno avuto la “nomination” per la serata finale e tra questi c’era anche il racconto “Fanculo i sette milioni” del giornalista livornese Marco Ceccarini, redattore di Toscana Notizie, animatore del portale Amaranta.it e collaboratore di Tuttosport, che è stato chiamato sul palco per secondo, con l’equivalenza del quarto posto assoluto, mentre la vittoria andata alla scrittrice siciliana Laura Migliore con il racconto “Lame”.

“Sono felice per essere stato selezionato tra i finalisti di questo importante premio nazionale di letteratura sportiva. Il racconto si riferisce alla vicenda del calciatore friulano Ezio Vendrame, conosciuto come il George Best italiano, capace di rinunciare a un tentativo di combine per affermare i valori etici dello sport e della lealtà nelle competizioni sportive”, ha affermato Ceccarini al momento in cui gli autori sono stati chiamati sul palco alla presenza del sindaco Roberto Luciani di Ripa Teatina.

Il premio letterario Storie di Sport, presieduto da Gianluca Palladinetti e coordinato da Sara Caramanico, è uno dei maggiori concorsi di letteratura sportiva esistenti in Italia. I racconti selezionati sono stati presentati da scrittori provenienti da tutte le regioni italiane e anche dall’estero. E’ un progetto della scuola Macondo con il patrocinio del quotidiano Il Centro di Pescara, della Regione Abruzzo e del Coni, per la direzione artistica di Peppe Millanta e con il sostegno di Saquella Caffè. E’ inserito nell’ambito del festival Rocky Marciano di Ripa Teatina, il paese di origine dei pugili Rocky Marciano e Rocco Mattioli, entrambi campioni del mondo, detto non a caso “il paese dei pugili campioni”.

Il premio Storie di Sport, che è stato arricchito dai contributi dei giornalisti Giovanni Capuano di Radio 24 e Marco Bellinazzo de Il Sole 24 Ore, è stato arricchito dalla presentazione del libro “Rocky Marciano, sulle tracce del mito”, edito da Dfg Lab, a cent’anni dalla nascita del campione italo-americano. Era presente anche una delegazione, capeggiata da Todd Petti, giunta dagli Stati Uniti e precisamente da Brockton, Massachusetts, il paese americano di Rocco Marcheggiano, vero nome di Rocky Marciano.

