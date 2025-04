(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

Il giorno delle carriere a Palazzo Portuale

Evento realizzato da Provincia di Livorno e consigliera di parità con Provincia di Livorno Sviluppo e Fidapa Bpw sezione di Livorno per valorizzare il contributo della donne nel mondo del lavoro e favorire una cultura delle pari opportunità in tutti i settori professionali. Appuntamento lunedì 14 aprile

La Provincia di Livorno e la consigliera di parità promuovono lunedì 14 aprile “Il giorno delle carriere”, un evento che viene realizzato con Provincia di Livorno Sviluppo e con Fidapa Bpw sezione di Livorno per valorizzare il contributo della donne nel mondo del lavoro e favorire una cultura delle pari opportunità in tutti i settori professionali. L’occupazione femminile in Italia è molto al di sotto della media europea, il valore più basso tra i ventisette paesi dell’UE e molto distante dalla maggior parte dei paesi, rendendo il gap di genere un fenomeno da contrastare (Rapporto Cnel-Istat, marzo 2025). La parità di genere è strettamente legata alla giustizia sociale e rappresenta uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, quindi migliorare l’accesso delle donne a posti di lavoro dignitosi costituisce un’importante opportunità per promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo. “Il giorno della carriere” si svolge dalle 8,30 alle 13 al Palazzo del Portuale, in via San Giovanni, 13 a Livorno, prevede il saluto della Provincia e gli interventi della consigliera provinciale di parità Maria Grazia Dainelli, della dirigente di Provincia di Livorno Sviluppo Maria Giovanna Lotti e della presidente di Fidapa Livorno Patrizia Fedi Bonciani. L’organizzazione viene presentata alla scolaresca dalla past president di Fidapa Livorno Sofika Dhimgjini. Partecipano istituzioni, forze dell’ordine, associazioni e ordini professionali, organizzazioni del mondo del lavoro e realtà produttive del territorio. I professionisti e le professioniste testimonieranno il proprio percorso e offriranno informazioni sulle opportunità di carriera ad allieve ed allievi dell’istituto superiore “Vespucci-Colombo”, che stanno anche svolgendo visite presso gli ordini professionali per documentare le attività delle diverse categorie. La scelta del percorso professionale è infatti un momento importante del corso di studi superiori, in cui per i giovani si avvicina l’incontro con il mondo del lavoro. Questo ad oggi è un passaggio chiave nell’affermazione della parità uomo-donna poiché “nel lavoro si registrano i più gravi divari di genere – afferma Maria Grazia Dainelli, consigliera provinciale di parità – sia nella partecipazione delle donne che nel riconoscimento, anche retributivo, della qualità del loro apporto professionale. Le discriminazioni vanificano opportunità e sprecano i talenti, specialmente delle giovani, talenti e professionalità che dovrebbero invece essere valorizzati per conseguire progresso e coesione sociale”.

