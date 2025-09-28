Il Giovedì di Guglie, Sandra Mazzinghi apre la rassegna

Giovedì 2 ottobre alle 18.30 Sandra Mazzinghi presenterà il libro “Danzare nel vuoto”

Non si tratterà di semplici aperitivi e neanche di presentazioni tradizionali, bensì di momenti nuovi caratterizzati da incontri con autori del nostro territorio: ecco che da un’idea di Richard Prima nasce “Il Giovedì di Guglie” che si svolgerà al Ristorante Guglie (via Primo Levi, località Porta a Mare) è nata una programmazione di alcuni appuntamenti mensili, rigorosamente di giovedì, nei quali la curiosità letteraria dei partecipanti verrà abbinata alla convivialità. Il primo di questi appuntamenti è fissato per giovedì 2 ottobre alle 18.30 e vedrà come protagonista Sandra Mazzinghi, autrice del libro “Danzare nel vuoto”, edito da Scatole Parlanti. Dialogherà con l’autrice Marco Corbi, scrittore e curatore della rassegna. Il libro, che si apre con la prefazione della professoressa Ines Testoni, direttrice del Master in Death Studies & The End of Life all’Università di Padova, affronta con delicatezza e profondità il tema della maternità, intrecciandolo con quello del “figlio sostitutivo”, un bambino concepito per colmare il vuoto lasciato da un fratello scomparso. Tra atti di nascita e di morte, segreti inconfessati e il disorientamento dei protagonisti, ”Danzare nel vuoto” si rivela il romanzo più intimo e intenso della scrittrice livornese. Un’opera che invita a riflettere sulla capacità umana di attraversare il dolore per ridefinire la propria esistenza. Sandra Mazzinghi, giornalista e scrittrice, è nata e vive a Livorno. Ha pubblicato i romanzi “L’orizzonte rubato” e “Ancora ieri” (finalista al premio internazionale “Salvatore Quasimodo”) per MDS Editore, e la silloge di racconti “Dire tutto” per Edizioni del Boccale. Numerosi suoi racconti sono apparsi in antologie e sono stati premiati in concorsi letterari. Per informazioni: 0586/1860884.

