Il GliozzFest per la notte di Halloween al The Cage

Per il quarto anno consecutivo torna al The Cage il GliozzFest, la grande festa heavy metal della costa nata nel 2010 dall’idea del livornese Giovanni Matteo Gliozzo. Una serata che si conferma una scarica di pura elettricità per chi ha ancora il rock nel sangue, un grande appuntamento con decine di musicisti noti e di livello, in cui il metallo torna implacabile a risuonare dal vivo. Una festa che negli ultimi anni è diventata anche l’occasione imperdibile per festeggiare un Halloween come si deve al suono potente, sudato e viscerale delle chitarre. Il GliozzFest è tutto questo ma, soprattutto, come suggerisce il nome, è ed è sempre stato un grato e appassionato tributo al Prince of Darkness, sua maestà Ozzy Osbourne. Il grande innovatore dell’heavy metal, voce e frontman dei Black Sabbath, idolo indiscusso di intere generazioni di metallari che si è spento appena tre mesi fa, dopo aver regalato a milioni di fan un ultimo mirabolante e commovente grande concerto collettivo a Birmingham, per il quale sono andati venduti 50mila biglietti in un quarto d’ora. A questa indiscussa magnetica figura sarà quindi dedicata la horror jam del GliozzFest che, per la prima volta, vedrà eseguire solo brani dei suoi dischi solisti o dei Black Sabbath; questi i nomi delle band di cui saranno sul palco membri ed ex membri: 0 Kill’s, Aphasia, Aridopachi, Billy Muffler, Black Old Scratch, Death SS, Diesanera, E.M.S., Exilia, Gli Osbourne, Goddog, Hogans Alley, Kiju, Nitro Junkies, Project Evil, RDX, Snaporaz, Strana Officina, Supernaughty Supernova, Tasters, The Old Man Shades, The Sinners, Tossic, T.R.E.S., Unredeemed, Vexillum, X-Side. L’invito, ovviamente, è quello di presentarsi in maschera per un omaggio al Principe delle Tenebre. Appuntamento alle ore 21:00. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro. A seguire dj-set di Halloween Monsters Invasion con Trouble Kidd e Lorenzo Cristillo in consolle dentro al Teatrino e Tommy-D sotto al Tendone Magico. Biglietti acquistabili in cassa, costo 10 euro consumazione inclusa.

SABATO 1° NOVEMBRE

Secondo appuntamento della stagione con le proposte di My Generation, il format del The Cage che, anche grazie alla collaborazione con l’associazione fiorentina Musicus Concentus, offre la possibilità a gruppi o artisti emergenti di calcare il palco di uno dei più iconici club dello stivale, e al pubblico di ascoltare nuove proposte musicali in anteprima. Questa sarà la volta dei NOF41, gruppo labronico giovanissimo ma dalle idee molto chiare. Formatosi nel 2024, il gruppo è composto da Daniele Marconi (voce), Mattia Lazzarini (voce e chitarra), Francesco Farano (basso), Angelina Catalucci (chitarra) e Alessandro Bacciottini (batteria). Il nome prende spunto dal soprannome di Fernando Nannetti, Nof4, il paziente del Manicomio di Volterra divenuto famoso per aver inciso quotidianamente, per oltre dieci anni, con una fibbia di metallo ampie porzioni di muro della sezione giudiziaria dove era rinchiuso, e per aver così realizzato un’opera fantascientifica imponente e misteriosa che gli sarebbe valsa l’attenzione di Mino Trafeli e Antonio Tabucchi e l’ingresso nell’Olimpo della Art Brut. Un riferimento non scontato che attesta la spiccata sensibilità dei componenti della band e l’interesse del gruppo nei confronti di temi particolari. I testi delle canzoni dei NOF41 sono grotteschi, onirici, rifuggono dalla prosaica descrizione di cose, persone e fatti esistenti ma sfidano invece il sogno, stuzzicano la fantasia e cercano di parlare il linguaggio dell’irrazionale. Le sonorità sono quelle della new wave e del post-punk, con richiami evidenti a Diaframma, Litfiba, The Cure, The Smiths. Insomma, un concerto da non perdere per gli amanti della scena alternativa e della musica dal vivo. Apertura porte ore 22:00. Inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro. A seguire, siccome essere giovani non è un crimine, il tradizionale dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party per ballare e divertirsi fino a tarda notte. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa.

