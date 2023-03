(1) Allegati (1) LA GIURIA E IL REGOLAMENTO DELLA GARA CANORA

Il Goldoni canta sulla note di Sanremo per beneficenza. Teatro sold out

Nella foto principale il cartellone con gli artisti in gara. Si ricorda che quest'anno potrà votare anche il pubblico dotandosi di un account Google e scansionando un Qr Code che sarà fornito all'ingresso del teatro

Seconda edizione del festival che ricalca quello di Sanremo portando sul palco nomi di spicco e personalità cittadine. Sotto i riflettori si accende così la gara canora ma lo scopo è benefico: saranno acquistate pedane amovibili per favorire l'ingresso delle persone con disabilità motorie all'interno dei negozi cittadini. Nota per il pubblico in sala: sarà gradito l'abito da sera

di Giulia Bellaveglia

Torna, per il secondo anno consecutivo, uno degli eventi più attesi e stravaganti della stagione del Teatro Goldoni: “Perché il Goldoni è il Goldoni: il festival che avete già visto e sentito”. Una serata solidale, in programma per sabato 11 marzo a partire dalle 20, con una conduzione d’eccellenza, quella del sindaco Luca Salvetti affiancato alla vicesindaca Libera Camici (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare tutti i NOMI della giuria e il regolamento della gara). Nota per il pubblico in sala: sarà gradito l’abito da sera.

Tra cantanti e gruppi l’evento propone ben 16 esibizioni di professionisti e non, in questo ordine di sorteggio: Simone Fulciniti (che ha annunciato una sorpresa) “Il ragazzo della via Gluck”, Matteo Panariello “Portami a ballare”, Francesca Cecchi “Non voglio mica la luna”, Giulia Aringhieri “Gianna”, Mario Menicagli “Dietro la porta”, Stefano Cresci “Il mare calmo della sera”, Marco Conte “Sotto le lenzuola”, Francesca Ricci “Un’emozione da poco”, Pietro Contorno/Ludovica Bove “Fiamme negli occhi”, Raffaello Cioni “Occidentali’s Karma”, Emanuele Barresi “Tu sei bella come sei”, Dario Ballantini “Good love, gone bad”, Alessandro Guarducci “Bella da morire”, Marco Voleri e Noemi Umani “Vorrei incontrarti tra cent’anni”, Trio Niccolini – Pucci – Niccolai “Una vita in vacanza”, Claudia Pavoletti & Friends “Nessuno mi può giudicare”.

Tre i premi in palio: quello generale, decretato da una giuria composta da 29 elementi, quello della critica, assegnato da 12 (giuria tecnica) dei 29 giurati e il premio del pubblico. Per quanto riguarda quest’ultimo, all’ingresso in sala saranno consegnati 400 volantini contenenti un Qr code, inquadrandolo con il proprio smartphone, gli spettatori potranno accedere al sito Google Forms ed esprimere la loro valutazione (da 4 a 10) per ogni performance, confermandola attraverso il codice univoco contenuto sullo stesso volantino. Si ricorda che per il voto è necessario dunque essere in possesso di un account Google.

“L’intero ricavato della serata – spiega l’assessore al sociale Andrea Raspanti – verrà destinato all’acquisto da parte della Consulta delle Associazioni del Comune di rampe amovibili per garantire l’accessibilità delle persone con ridotta autonomia motoria agli esercizi commerciali del territorio. Le pedane saranno messe a disposizione delle attività che saranno disposte a sottoscrivere un patto per l’accessibilità che, intervenendo su più fronti, garantisca la qualità inclusiva dei locali di vendita”.

Tutti i cantanti si esibiranno dal vivo accompagnati dall’Orchestra del Teatro Goldoni diretta da David D’Alesio e dai Coro Springtime & Coro Monday Girls, maestro dei cori Cristiano Grasso. Special guest Gary Baldi Bros e Sinfonico Honolulu.

Domenica 12 marzo, alle 18 all’interno della Canaviglia in Fortezza vecchia, si terrà “Il Dopo Perché il Goldoni è il Goldoni”, un simpatico remake di alcune delle canzoni in gara ed un’occasione di incontro, con ingresso ad offerta libera, con chi le ha proposte con un pizzico di sana sfrontatezza e tanta voglia di partecipare e contribuire alla serata.

