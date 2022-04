Il Goldoni partecipa alla messa in suffragio di Morosini in Duomo

In occasione delle celebrazioni per il decennale della scomparsa del calciatore Piermario Morosini organizzate dall’Unione Sportiva Livorno 1915, il Teatro Goldoni parteciperà alla Messa in suffragio a lui dedicata in Duomo martedì 12 aprile alle ore 18 con una rappresentanza del suo Laboratorio Corale e della sua orchestra; solista Massimo Signorini, fisarmonica; direttore Mario Menicagli. In programma “Ave Maria” di Caccini e di Wolfgang Amadeus Mozart “Lacrimosa” dal Requiem e “Ave Verum”.