“Il Grande rettile cerca amici”, domenica divertente visita guidata interattiva per famiglie al Museo di Città

In occasione della prima domenica del mese, che prevede l’ingresso gratuito ai Musei civici di Livorno per l’intero orario di apertura, il 3 aprile alle ore 17:00 la Coop. Itinera propone una divertente visita guidata interattiva per famiglie con bambini di 4 e 5 anni.