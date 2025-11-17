Il Grattacielo compie 100 anni: due giorni di festa per un secolo di cultura

Mostre, musica, teatro, cinema e satira per celebrare il centenario dello storico Centro Artistico: un programma ricchissimo reso possibile dal contributo di Fondazione Livorno, Rotary Club Mascagni, Comune e sponsor privati. Zacchi: “Un traguardo dovuto a un luogo che ha fatto crescere la città”. Barsotti: “Qui la sperimentazione è sempre stata di casa”. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione consigliata

di Giulia Bellaveglia

Il Centro Artistico Il Grattacielo spegne cento candeline e lo fa con due giorni di eventi, realizzate grazie al fondamentale contributo di Fondazione Livorno, Rotary Club Mascagni, Comune di Livorno e al sostegno di alcuni sponsor privati, che ripercorrono un secolo di cultura, teatro e sperimentazione. Un traguardo che la direttrice Eleonora Zacchi definisce “un atto dovuto verso un teatro che ha coltivato la crescita culturale della città”. “Ci siamo arrivati – prosegue -: cento anni. È stato un impegno enorme, ci abbiamo lavorato per un anno intero. Ora incrociamo le dita e godiamoci la festa. Abbiamo scelto eventi che potessero rappresentare la varietà delle attività: teatro, danza, musica, cinema, arti visive. Una tradizione che vogliamo continuare a onorare”.

Il programma prende il via sabato 22 novembre alle 18 con l’inaugurazione delle mostre “Tracce di memoria” (a cura di Aurora Bresci), le illustrazioni dantesche di Fabio Leonardi con lettura del XXXIII del Paradiso a cura di Giacomo Romano e le opere di Stefano Capras. Alle 19 concerto del Duo Nuages (Scilla Lenzi & Cristina Donnini) seguito dall’aperitivo delle 19.30. Alle 21 la serata-spettacolo “100 anni e lo spettacolo continua” con numerosi ospiti tra cui Emanuele Barresi, Giovanni Bondi, Ilaria Di Luca, Simonetta del Cottadino, Fabrizio Brandi, Alessia Cespuglio, Emanuele Gamba, Claudio Marmugi , Edoardo Ripoli, Anna Romano e altri. Presentano Eleonora Zacchi, Riccardo De Francesca e Luca Salemmi.

Domenica 23 novembre alle 16.00 proiezione del film “Gostanza da Libbiano” e alle 17.30 incontro con il regista Paolo Benvenuti. Alle 18.15 talk show “Linguacce e Cappottini” con Federico Maria Sardelli, Stefano Capras, Fabio Leonardi e Luca Salemmi condotto da Giuseppe Mascambruno. “La sperimentazione – aggiunge il presidente di Fondazione Livorno Luciano Barsotti – è sempre stato il punto forte de Il Grattacielo. Qui sono passati artisti che poi hanno fatto carriera ben oltre Livorno”. Tutti gli eventi sono gratuiti, ma è consigliata la prenotazione. Per ulteriori informazioni www.ilgrattacielo.it.

