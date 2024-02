Il Grattacielo, torna la rassegna Teatro al Centro

La rassegna, per la direzione artistica di Eleonora Zacchi, è in programma dal 23 febbraio al 12 aprile. Previsti tre spettacoli, tre presentazioni di libri e un talk. L'intero incasso di "Questioni di genere" sarà devoluto a Soroptimist Livorno per il sostegno della Casa Maristella di Quercianella

di Giulia Bellaveglia

Torna, per la sua settima edizione, “Teatro al Centro” (Tac), la celebre rassegna organizzata e promossa dal Centro Artistico Il Grattacielo, sotto la direzione artistica di Eleonora Zacchi, in programma dal 23 febbraio al 12 aprile. Per quest’anno previsti tre spettacoli, tre presentazioni di libri e un talk (clicca qui per leggere il programma completo). “Questa volta – spiega Zacchi – oltre al classico palcoscenico, dedicato per la maggior parte al contrasto della violenza di genere, un tema che ci è molto caro e che fa sempre da perno ai nostri programmi, abbiamo pensato di arricchire il tutto inserendo alcune presentazioni di libri che accompagnino le performance. Per tutte e tre le giornate infatti, nel tardo pomeriggio, i nostri spettatori potranno intrattenersi nel foyer anche grazie a questa bella e importante iniziativa”. Le presentazioni dei testi, curate dal Mondadori Bookstore di Livorno, riguarderanno: “Il sacrificio – La nuova indagine del commissario Di Matteo” di Andrea Rapezzi, “Pelleossa” di Veronica Galletta finalista Premio Strega 2021 e “Sangue cattivo – Anatomia di una punizione” di Beatrice Galluzzi. “Tre romanzi – spiega Matteo Rosini del Mondadori Bookstore – diversissimi tra loro ma tutti molto accattivanti. Un giallo, una storia tipica del realismo magico/fantastico ambientata in Sicilia e un memoir di una malattia affrontata in modo ironico, che sono sicuro sapranno catturare l’attenzione di chi ascolta”. E non manca la parte solidale. L’intero ricavato di “Questioni di genere” infatti, previsto per venerdì 15 marzo alle 21, sarà devoluto a Soroptimist Livorno per il sostegno della Casa Maristella di Quercianella che accoglie mamme e bambini vittime di violenza. “Per la precisione – aggiunge la presidente di Soroptimist Livorno Maria Bacci Di Capaci – il nostro intervento si concentrerà sul sostegno psicologico per la mamma e per il rapporto mamma-bambino. Un percorso difficile che portiamo avanti con immenso orgoglio”. Ingresso gratuito per le presentazioni dei libri ed il talk. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] oppure 340/755.05.30.

Condividi:

Riproduzione riservata ©