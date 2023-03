“Il Grigio”, al Vertigo omaggio a Giorgio Gaber

Un omaggio a Giorgio Gaber nel fine settimana a Vertigo. Va in scena il 1 aprile alle 21 e domenica 2 alle 17 alla sala Enzina Conte, Il Grigio celebre monologo di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, del 1988 in scena Alessio Pianigiani con Massimo Gemini al sax.

Produzione Compagnia Vertigo con la regia di Alessio Pianigiani aiuto regia Maurizio Carzoli. Andato in scena dal 1988 al 1990, questo monologo si rivela una irresistibile macchina narrativa: esatta, ironica e tagliente. Perché “tutti abbiamo bisogno di qualcuno o qualcosa che non faccia addormentare i nostri dubbi”.

Silenzio. Effetto notte. Il Grigio, nel buio, aspetta. Lui è un essere perfettissimo, Lui è il nemico. È contro di Lui che avverrà lo scontro finale.

Un uomo che vorrebbe solo starsene tranquillo e un piccolo topo malefico, subdolo e un po’ gigione. Un duello comico e metafisico, un apologo sardonico sulla natura infida della solitudine, dei sentimenti, dell’egocentrico e vano scorrere dei nostri giorni. C’è un uomo da solo in una bella casa nuova: l’ideale per lavorare, per riflettere, per rimettere un po’ le cose a posto. Dietro le spalle, le macerie normali di una vita normale: un matrimonio finito, un’amante delusa, un figlio un po’ estraneo, il disinganno di scoprire che “l’amore è una parola strana. Vola troppo. Andrebbe sostituita”. Ma ora il suo cumulo di rovine quest’uomo potrà chiuderlo dietro la porta, e godersi finalmente un po’ di pace. Peccato che, a porte chiuse, lo aspetti un topo malefico, pronto a rosicchiare agli angoli il foglio bianco della sua nuova vita. Come sempre, le parole di Giorgio Gaber hanno il potere d’insinuarsi fra i pensieri come tarli, come piccoli roditori perfidi e cocciuti; così l’ironia diventa un grimaldello, e la capacità di ridere di se stessi e delle proprie nevrosi una forma lucida e consapevole di pietà.

Alle luci Ugo Zammit audio Roberto Pacini.

Per prenotazioni 0586210120 anche con segreteria telefonica.

