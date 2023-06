Il gruppo di lettura alla Biblioteca dei Porti in Fortezza Vecchia

Appuntamento venerdì 30 giugno alle 18 alla nuova biblioteca dell’AdSP. Per l’occasione il gruppo ha scelto di prendere in esame il libro “La vita intima” di Niccolò Ammaniti, un romanzo che ha come protagonista un personaggio emarginato, strambo e di difficile caratterizzazione

Venerdì 30 giugno alle ore 18.00 la Biblioteca dei Porti, la nuova biblioteca dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale dedicata al mare, alla portualità e alla logistica che recentemente ha partecipato, con i propri lettori e lettrici, al Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone – Isola di Capraia, in collaborazione con la Biblioteca comunale F. D. Guerrazzi, ospiterà l’incontro estivo del Gruppo di Lettura della Biblioteca Labronica, nato nel 2014. Per l’occasione il gruppo ha scelto di prendere in esame il libro “La vita intima” di Niccolò Ammaniti, un romanzo che ha come protagonista un personaggio emarginato, strambo e di difficile caratterizzazione. Stavolta però, la protagonista è una di quelle che ce l’hanno fatta, o almeno così sembra… Ammaniti ci presenta un’esistenza complessa e affascinante, ma che sembra perseguitata dai drammi, una vita apparentemente perfetta ma verso cui impariamo a empatizzare nel suo continuo scontrarsi con la realtà. L’incontro di venerdì, organizzato nell’ambito degli incontri dei gruppi lettura della Biblioteca e in collaborazione con Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e coop. Itinera, è aperto a tutti e tutte coloro che hanno letto il libro ma anche a chi, pur non avendolo letto, ha comunque la curiosità di discutere dell’argomento e di confrontarsi con altri lettori e lettrici nella splendida cornice della Fortezza Vecchia. La partecipazione è libera e gratuita. Con un patrimonio di duemila volumi, che comprende opere di rilievo dedicate allo shipping, alla navigazione e al porto di Livorno, la Fortezza Vecchia diventa il punto di riferimento per studenti e studentesse, cittadini e cittadine curiosi e appassionati di storia e cultura marittimo-portuale, ma anche per lettori e lettrici di romanzi che hanno come filo conduttore il mare e le sue storie. La Biblioteca dei Porti, al piano terra del Port Center della Fortezza Vecchia, è aperta con il nuovo orario estivo per i servizi di prestito, consultazione e aula studio dal lunedì al venerdì ore 15.30-19.30.

Quando:

Venerdì 30 Giugno 2023 18:00

Dove:

Biblioteca dei Porti

Fortezza Vecchia, Piazzale dei Marmi — 57126 Livorno , LI

Per informazioni:

Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi, tel. 0586824530

Biblioteca dei Porti, tel. 0586249599

[email protected] | [email protected]

