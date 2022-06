Il gruppo di lettura della Biblioteca Labronica si trasferisce in Baracchina Rossa

Mercoledì 6 luglio alle 8.30 primo appuntamento. Il libro scelto è Nina sull’argine di Veronica Galletta. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni contattare la Cooperativa Itinera 0586/894563 o la Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi 0586/824511

Esistono già gruppi lettura che si riuniscono durante l’inverno nella sale delle nostre biblioteche cittadine e che si spostano l’estate nei parchi e nei giardini di queste stesse strutture. Le persone leggono in privato un libro scelto in comune e la lettura viene poi condivisa: si parla del libro, se ne approfondiscono i temi, si condividono le emozioni provate. Da luglio si aggiunge un nuovo Gruppo Lettura collegato alla Biblioteca al Mare e aperto a chiunque abbia voglia di parlare di libri. Si partirà da quelli candidati al Premio Strega 2022. La Baracchina Rossa sarà la sede per questi incontri previsti nella prima mattina, con orario 8.30-10.30: mercoledì 6 luglio il libro scelto è Nina sull’argine di Veronica Galletta, mentre mercoledì 3 agosto Niente di vero di Veronica Raimo. Le due autrici saranno poi ospiti della rassegna Leggermente nel parco di Villa Fabbricotti rispettivamente il 18 luglio ( Veronica Galletta) e il 16 luglio (Veronica Raimo). Una ragione in più per leggere i loro libri. L’attenzione della Biblioteca al Mare si rivolge anche ai più piccoli, per i quali sono stati messi in calendario due iniziative Nati per Legere che si prefiggono di promuovere la “lettura ad alta voce”, rivolta a bambini di età compresa tra i 6 mesi ed i 6 anni. I volontari di Nati per Leggere, il progetto sviluppato dall’Associazione Culturale Pediatri, con l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, saranno presenti nello stabilimento balneare Onde del Tirreno martedì 5 luglio con orario 15,00-16,00 e martedì 23 agosto con orario 10,30-11,30. Saranno fatte letture ad alta voce di libri selezionati dall’Osservatorio Editoriale NpL, capaci di stimolare emozioni e adeguati alle competenze tipiche dell’età prescolare. La partecipazione a tutte le iniziative è libera, gratuita e aperta a tutti. Per informazioni contattare la Cooperativa Itinera 0586/894563 o la Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi 0586/824511.

Condividi: