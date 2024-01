(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Il Gruppo Vocale Garda Trentino alla Rassegna di polifonia

Potremo ascoltare, sabato 20 gennaio alle ore 21 presso la Chiesa di San Jacopo in Acquaviva, il concerto del Gruppo Vocale Garda Trentino diretto dal M° Enrico Miaroma, figura di assoluto rilievo nel mondo della coralità

La XX Rassegna di Polifonia “Città” di Livorno”, che quest’anno festeggia il traguardo della XX edizione, giunge al suo quarto appuntamento. La stagione di eventi di polifonia vocale, organizzata dal Coro “R. Del Corona” con la direzione artistica di Luca Stornello, e sostenuta dal Comune di Livorno e da una lunga lista di soggetti pubblici e privati, si è distinta negli anni per la grande attenzione alla qualità delle proposte, sempre premiate dall’attenzione del pubblico. Come ogni anno l’attenzione della Rassegna va alla coralità giovanile: in questa occasione potremo ascoltare, sabato 20 gennaio alle 21 nella Chiesa di San Jacopo in Acquaviva, il concerto del Gruppo Vocale Garda Trentino diretto dal M° Enrico Miaroma, figura di assoluto rilievo nel mondo della coralità.

Si tratta di una formazione formata da ragazze che provengono dall’omonimo coro di voci bianche in una sorta di formazione continua, e che hanno sviluppato una grandissima qualità e personalità, testimoniate dai prestigiosi successi ottenuti in concorsi internazionali come Arezzo e Budapest.

Il programma proposto (CLICCA sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultarlo) è molto interessante e testimonia la vastità del repertorio del coro: si inizia con una chicca, ovvero l’esecuzione di un brano tratto dal codice trecentesco di Las Huelgas, proveniente da un monastero femminile di Burgos e – cosa rarissima al tempo – destinato alle voci femminili. Tra gli altri brani, da rilevare poi l’importante presenza di Mendelssohn, con i suoi mottetti op 39, che richiedono grande maturità interpretativa e – per finire, opere di autori contemporanei come Durighello e Ferrario.

Polifonia e Solidarietà, al termine del concerto della Rassegna, la Fondazione Caritas Livorno e la Caritas Livorno presenteranno progetti da loro promossi a favore di tutti coloro che nel nostro territorio vivono situazioni di disagio.

Il 20 gennaio sarà presentato il progetto di accoglienza a favore di gestanti e madri con bambini alla Casa di Villa Benedetta, messa a disposizione dalla Congregazione delle Figlie di Sant’Anna.

Un concerto da non perdere, per la particolarità del repertorio e per le indiscusse qualità del Gruppo. L’ingresso – come sempre – è libero.

