Il gusto di Leonardo, tour del Mercato con Marmugi

Venerdì 26 gennaio alle 18.30 un originale percorso per conoscere il bellissimo Mercato Coperto, tempio della tradizione gastronomica della città, raccontato in chiave teatrale. INFO: 348 7382094

Per gli appassionati di comicità venerdì 26 gennaio alle 18.30 si terrà Il gusto di Leonardo a cura di Coop. Itinera in collaborazione con Osteria alle Vettovaglie (Mercato Centrale) con la partecipazione degli attori comici Claudio Marmugi che saranno ispirati per l’occasione dal grande Leonardo. Un originale percorso per conoscere il bellissimo Mercato Coperto, tempio della tradizione gastronomica della città, raccontato in chiave teatrale. L’esperienza si arricchisce con un aperitivo a tema a cura di Osteria ‘’Alle Vettovaglie’’ nel grande Salone Centrale del Mercato.

Luogo: Mercato Coperto Banco Cultura a Peso – Sala delle Gabbrigiane

Orario: 18.30

Costo: adulto € 18,00 – Bambini (6-12 anni) € 8.00

Presentando il biglietto della mostra verrà applicato uno sconto di € 2 sul costo adulto del tour

Partenza tour: minimo 15 partecipanti (prenotazione obbligatoria)

Prenotazioni e informazioni: Segreteria Coop. Itinera 0586.894563 (da lun. a ven. 9.00-12.30/15.30-18.30) Mobile 348 7382094 – [email protected].

