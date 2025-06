Il laboratorio aperto del NTC chiude la stagione con un omaggio a Cervantes

Un evento teatrale site-specific che coinvolge pubblico, artisti e spazi in un’unica esperienza condivisa. Lo spettacolo, liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia, è frutto di un anno di lavoro collettivo

Dal 27 al 29 giugno 2024, alle ore 20:00, il Nuovo Teatro delle Commedie apre le sue porte a “ISOLA – Esito del Laboratorio Aperto – tra cibo, storie e stanze da attraversare”, un evento teatrale site-specific che coinvolge pubblico, artisti e spazi in un’unica esperienza condivisa. Lo spettacolo, liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia, è frutto di un anno di lavoro collettivo che ha visto protagonisti oltre trenta cittadini, alcuni alla loro prima esperienza sul palco, guidati dalla regia e ideazione di Francesco Cortoni, con la cura scenica di Beppe Ranucci e Matteo Ceccantini.

“ISOLA” non è solo uno spettacolo, ma un percorso. Un viaggio emotivo e fisico attraverso le stanze e i giardini del Complesso della Gerardesca, che si trasformeranno per l’occasione in luoghi vivi, pieni di memoria, racconti e sapori. Il pubblico – massimo 40 spettatori a serata – non assisterà semplicemente alla rappresentazione: ne sarà parte, sedendosi attorno a una tavola imbandita, dove la cena diventa parte integrante del racconto teatrale.

Questo appuntamento rappresenta la chiusura della stagione del Nuovo Teatro delle Commedie e il culmine di un progetto che i mette al centro il territorio, le persone, la narrazione collettiva. Il Laboratorio Aperto è infatti uno spazio di ricerca e partecipazione che, stagione dopo stagione, costruisce comunità attraverso il teatro, favorendo l’incontro tra esperienze, generazioni e vissuti diversi.

“ISOLA” è il punto di arrivo di questo cammino, ma anche un inizio. È la restituzione di un viaggio condiviso, ma anche la promessa di nuove direzioni da esplorare. Perché la più grande avventura, come ci insegna Cervantes, non è combattere mulini a vento, ma trovare il coraggio di cambiare strada. E, forse, in fondo a quel cammino, un’isola ci aspetta davvero.

Tra i tanti protagonisti sul palco: Sara Venturini, Debora Genovesi, Domenica Pinto, Emilia Pisapia, Gianluca Maddaloni, Francesca Gambino, Maria Teresa Raimo, Barbara Codevico, Silvia Lenti, Silvia Conforti, Roberto Beppi, Claudia Troiano, Marco Guerrucci, Stefania Pampana, Daniele Morettini, Manuela Marchesan, Lucia Rum, Jessica Vecchio, Antonio Ciotola, Giuseppe Alfonso, Gabriella Gaveglia, Elisabetta Lorini, Fabio Negro, Silvia Bruno, Andrea Migli, Elena Scicchitano, Giuliana Dello Russo, Gabry Giorgetti, Rua Ugolini e Luca Fabbri.

L’ingresso ha un costo di 30 euro, cena inclusa.

Info e prenotazioni

[email protected]

3420352386

