Il Laboratorio Teatro Giovani del Goldoni in “Woods” ispirato a Miyazaki

Mercoledì 8 giugno alle ore 19, per la rassegna Laboratori in scena organizzata dal Teatro Goldoni, con lo spettacolo Woods, saliranno sul palco i ragazzi del Laboratorio Giovani seguiti da Deborah Di Girolamo e Alessandra Donati.

Le paure dell’essere umano hanno radici profonde: per quanto possano cambiare forma o aspetto, in ogni epoca ha le sue ombre che ci conducono all’archetipo della Paura. Traendo ispirazione dalla lettura della raccolta “Storie di fantasmi del Giappone”, di Lafcadio Hearn, il laboratorio ragazzi ha ricreato sul palco una foresta invisibile, sospesa tra realtà e dimensione onirica, una sorta di limbo abitato da spiriti antichi, che si nutrono delle paure degli uomini di ogni epoca. Ecco allora che anime in bilico tra vita e morte di diverse epoche si ritrovano e ci raccontano la loro storia, per superare la propria paura e tornare dai propri cari, pena l’oblio nella foresta degli spiriti. Il lavoro nasce dall’esigenza di dare forma e comprensione ai tristi avvenimenti che vedono nuove sanguinose guerre nell’epoca di Facebook e Twitter.

I ragazzi in scena: Arturs Contessotto, Aurora Soffredini, Chiara Cavallini, Claudia Manzi, Diego Di Rosa, Greta Baldi, Sara Bastini, Melissa Voliani. Regia Deborah Di Girolamo e Alessandra Donati.

Biglietti 5 € e 7 € in vendita presso la biglietteria del Teatro Goldoni aperta il martedì e giovedì dalle 10 alle 13 ed il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it, www.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

