Il lavoro come opportunità per tutti. Progetti a confronto nel convegno di Capire un’H

Esperienze a confronto, per dare concretezza a idee e progetti. E' stato questo il filo conduttore di "Quale lavoro? Parliamo di inclusione lavorativa per le persone con disabilità" il convegno organizzato dall'associazione Capire un'H e ospitato nella sala P. Ognissanti di Palazzo Saragat

Esperienze a confronto, per dare concretezza a idee e progetti. E’ stato questo il filo conduttore di “Quale lavoro? Parliamo di inclusione lavorativa per le persone con disabilità” il convegno organizzato dall’associazione Capire un’H e ospitato nella sala P. Ognissanti di Palazzo Saragat. All’invito di Alessandra Cirri, presidente di Capire un’H, hanno risposto amministratori pubblici, esponenti della sanità locale, rappresentanti di imprese e associazioni che operano a favore di disabili e persone con fragilità. Dopo l’introduzione dell’avvocato Maria Barone (Anffas Ets) che ha riguardato l’inquadramento giuridico della Legge 68/99 che ha come finalità la promozione e integrazione lavorativa dei disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, la parola è passata ad Andrea Raspanti, assessore alle politiche sociali, che ha illustrato le politiche comunali per l’inclusione sociale e l’integrazione socio sanitaria. “Le opportunità del collocamento mirato” è stato l’argomento dell’intervento di Daniela Bartalucci funzionaria del Centro per l’Impiego; mentre Valerio Vergili, garante delle persone con disabilità del Comune di Livorno, ha ricordato i bisogni dei disabili in materia di lavoro. Da Lucca è venuto Adolfo Ragghianti, per parlare delle esperienze di inserimento lavorativo dell’impresa sociale La Pecora Nera di cui è presidente.

Del ruolo delle cooperative sociali come strumento d’inclusione, hanno quindi parlato il dottor Giuseppe Martucci (Usl Nord Ovest), la dottoressa Mitzi Plavier (tutor) e Federico Beconi (Brikke Brakke Livorno). Leonilde Oliviero (Arnia Livorno) ha ricordato il ruolo chiave delle competenze digitali e relazionali nell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Ha concluso il convegno Alessandra Cirri ricordando l’esperienza appena avviata di Wonder, il locale da poche settimane aperto nel quartiere Venezia che si pone l’ambizioso obiettivo di creare posti per persone disabili e nello stesso tempo, portare avanti corsi di formazione nel settore della ristorazione, per allargare le opportunità di occupazione anche ad altre realtà economiche livornesi.

Condividi: