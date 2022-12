“Il lavoro in carcere e fuori”, domenica ai Bottini dell’Olio la presentazione del libro

Appuntamento domenica 11 dicembre alle 17. L’ingresso all’evento è gratuito. Il libro è un’opera collettiva sulla tematica del lavoro attraverso alcuni racconti

Sarà presentato domenica 11 dicembre, alle 17 nei locali della Biblioteca dei Bottini dell’Olio in piazza del Luogo Pio, il libro: “Il lavoro in carcere e fuori – esperienze dei detenuti nel carcere di Gorgona e oltre” edito da Carmignani Editrice. Interverranno all’evento: Alfonso Maurizio Iacono – Professore di Storia della Filosofia, Micol Carmignani – Carmignani Editrice, Giovanni De Peppo – ColleCoop, Francesco Galluzzi – ColleCoop Paola Prita Grassi – docente del laboratorio di scrittura creativa, Marco Solimano – Garante dei detenuti del Comune di Livorno. A moderare l’evento sarà Cecilia Caleo – Coop. Itinera. Il libro è un’opera collettiva sulla tematica del lavoro attraverso i racconti di: Marco, Domenico, Daniele Durante, Singh Kulbir, Daniele Bergero, Luigi Langella, Arabi Salah, Muhammad Amir, Valerio, Arthur, Emilio, Armando, Tip.

“Dai racconti dei detenuti traspare in modo forte il rapporto tra lavoro e passione. Comunque la si voglia mettere, il lavoro dà un senso alla vita e ciò vale per tutte le donne e tutti gli uomini. […] Può sembrare paradossale, ma qui in Gorgona, negli scritti dei detenuti, il senso di libertà nel e con il lavoro si oppone, pur convivendoci, al senso di detenzione in cui stanno i carcerati” (Alfonso Maurizio Iacono).

L’ingresso all’evento è gratuito.

