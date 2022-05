Il libro di Marco Manfredi in occasione dei 140 anni So.Crem

Venerdì 20 maggio alle ore 16,30 in Fortezza Nuova (nella foto) nella Sala degli Archi, sarà presentato il volume di Marco Manfredi, Volontari della libertà, Biografie, miti ed imprese dei garibaldini livornesi, progetto di Istoreco e So.Crem Livorno

Proseguono le iniziative promosse dalla So.Crem, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Livorno, in occasione del 140esimo anniversario. Venerdì 20 maggio alle ore 16,30 in Fortezza Nuova (nella foto) nella Sala degli Archi, sarà presentato il volume di Marco Manfredi, Volontari della libertà, Biografie, miti ed imprese dei garibaldini livornesi, progetto di Istoreco e So.Crem Livorno. E’ necessaria la mascherina in ottemperanza alle norme di contenimento e gestione della pandemia covid. Ad ogni partecipante sarà distribuita una copia in omaggio. All’iniziativa dopo i saluti di Giampaolo Berti, presidente So.crem Livorno interverranno l’autore Marco Manfredi, Enrico Acciai dell’università degli studi di Roma, Tor Vergata e Catia Sonetti, direttrice Istoreco Livorno in qualità di coordinatrice.

Marco Manfredi indaga attraverso le tante biografie, battaglie, speranze, miti, parole d’ordine dei tanti garibaldini livornesi con l’intento di approfondire che cosa significava abbracciare la camicia rossa, nell’Italia monarchica liberale, ed in particolare quali ragioni spinsero uomini del popolo a diventare combattenti volontari per l’indipendenza e la libertà. Un legame tra Livorno e Garibaldi che non si è spezzato nemmeno con la morte, proprio in nome di questo legame, afferma Giampaolo Berti, la So.Crem ha sostenuto con entusiasmo il lavoro di Marco Manfredi, ricordando come molti garibaldini si iscrissero alla So.Crem, dopo quello che è stato definito il “ tradimento a Garibaldi”