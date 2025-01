“Il libro scomparso” alla Liberia Coop di Porta a Mare

I quesiti sono tanti: perché a Livorno scompaiono ragazzi e dove finiscono? Perché non si trovano altri giovani in varie regioni italiane? Perché è stato rubato un libro dalla biblioteca napoleonica di Portoferraio? Cosa accade nelle ville elbane dell’Imperatore?

“Il delitto è la fine. La storia inizia molto prima. A volte anni prima con tutte le cause e gli eventi che portano certa gente in un certo posto ad una certa ora di un certo giorno”. Inizia con questa premessa, ripresa da una frase della grande Agatha Christie, il medical thriller Il libro scomparso.

In un percorso tutto toscano tra città ricche di segreti, canali sotterranei, antiche ville intrise di storia si muovono, fra passato e presente, personaggi oscuri nel male e nel bene. Tutti hanno segreti e la verità è manipolata sia da chi uccide sia da chi la legge deve farla rispettare. I quesiti sono tanti: perché a Livorno scompaiono ragazzi e dove finiscono? Perché non si trovano altri giovani in varie regioni italiane? Perché è stato rubato un libro dalla biblioteca napoleonica di Portoferraio? Cosa accade nelle ville elbane dell’Imperatore? Per indagare su questi misteri viene inviata a Livorno una donna abile ma poco amata dai colleghi, il Commissario Diomira Masetti. Lei, il dottor Francesco Corsi e la sua livornesissima governante Anita formeranno un eterogeneo gruppo (l’agenzia “Nessuno”) che indagherà sulla costa toscana a cavallo fra il XIX e il XXI secolo.

Fabrizio Niglio sin da giovane coltiva la propria passione per la letteratura e la medicina. Si laurea presso l’Università di Firenze specializzandosi in Ematologia. Dal 2007 in poi dirige i centri trasfusionali di Piombino, Pontedera, Grosseto e Livorno. Dal 2020 viene incaricato di dirigere le Aree Trasfusionali della ASL Toscana sud-est e, successivamente, quella della ASL Toscana nord-ovest. Autore di molte pubblicazioni scientifiche a livello nazionale e internazionale (oltre 40), viene coinvolto nella stesura di prefazioni e capitoli di vari libri sia tecnici che non. Alcuni incontri importanti, dal punto di vista umano e letterario, lo spingono a riprendere quanto scritto nel tempo e a dargli un ordine, completando quel puzzle rimasto incompiuto per anni. Nasce così il suo primo medical thriller, Il libro scomparso, ambientato in quei vissuti cosí cari all’autore fra realtà e fantasia.

