Il Liceo Coreutico “Niccolini-Palli” sul palco con “In scena e poi…”

In scena e poi...,è il titolo dello spettacolo dedicato alle diplomande del Liceo Coreutico Niccolini-Palli che andrà in scena giovedì 28 maggio alle 21 in Goldonetta, nell’ambito della rassegna Laboratori in scena – Studenti alla Ribalta

In scena e poi…,è il titolo dello spettacolo dedicato alle diplomande del Liceo Coreutico Niccolini-Palli che andrà in scena giovedì 28 maggio alle 21 in Goldonetta, nell’ambito della rassegna Laboratori in scena – Studenti alla Ribalta, organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni.

In questa occasione, gli alunni e le alunne avranno modo di esibirsi nei loro assoli, condividendo con il pubblico il lavoro svolto e la crescita maturata durante questi anni scolastici.

I docenti che hanno seguito la classe quinta in questo percorso sono la prof.sse Livia Bettinelli, Silvia Bologna e Caterina Barontini, con il sostegno di tutto il Dipartimento Coreutico e il costante supporto della Dirigente scolastica, dott.ssa Teresa Cini.

Con Caterina Bucci, Ester Bertini, Gabriele Di Grande, Fatima Viaggi, Aurora Puccia, Anna Bonaccorsi, Damiano Ferraro, Shaila Gitto, Greta Morgantini.

Prossimi appuntamenti in calendario: venerdì 29 maggio ore 18 I.S.S. Buontalenti Cappellini Orlando e Casa di Reclusione dell’isola di Gorgona ATTRAVERSAMENTI UMANI; sabato 30 maggio ore 21 Laboratorio Corpo Voce e Parola LE COGNATE; mercoledì 3 giugno ore 21 Liceo Scientifico “F. Cecioni” DISARMATI; mercoledì 10 e giovedì 11 giugno ore 21 Laboratorio Teatro Giovani STUDIO PER UNA STORIA DI VAMPIRI

Biglietto posto unico 5€ – Biglietteria aperta martedì e giovedì 10/13 mercoledì, venerdì, sabato 16.30/19.30 fino al 31/5 dal 1° giugno un’ora prima dello spettacolo Info: 0586 204290 – www.goldoniteatro.it

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