Il Liceo Niccolini Palli va di… “Fretta” sul palco della Goldonetta

Ad esibirsi sul palco saranno Adeline Malacarne, Anna Carnemolla, Anna Ribechini, Camilla Barontini, Carolina Mezzanotte, Caterina Gazzetti, Clelia Nerici, Dafne Cosimi, Demetrio Russo, Diego Carmignani, Edoardo Esperanto Cionini, Federica Turchi, Flavia Ferrandino, Gabriele Giarola, Giorgia Pacini, Luca Carmignani, Luis Alla, Maria Laura Deri, Olga Berti, Sara Mazzerbo, Stella Maria Quarta

Giovedì 11 maggio andrà in scena, al teatro La Goldonetta di Livorno, lo spettacolo dal titolo “Fretta”, atto finale del laboratorio teatrale del Liceo Niccolini Palli e inserito nella rassegna “Laboratori in scena-Studenti alla ribalta!” del teatro Goldoni. Alla regia Lamberto Giannini, autore anche dei testi, tratti dal suo libro “Smania”, e Orsetta Maria Algranti, con la consulenza artistica di Giorgio Algranti. Ad esibirsi sul palco sono invece Adeline Malacarne, Anna Carnemolla, Anna Ribechini, Camilla Barontini, Carolina Mezzanotte, Caterina Gazzetti, Clelia Nerici, Dafne Cosimi, Demetrio Russo, Diego Carmignani, Edoardo Esperanto Cionini, Federica Turchi, Flavia Ferrandino, Gabriele Giarola, Giorgia Pacini, Luca Carmignani, Luis Alla, Maria Laura Deri, Olga Berti, Sara Mazzerbo, Stella Maria Quarta .

Lo spettacolo, così come indica il titolo, verte intorno alla fretta, un tempo autoimposto, massacrante, che rende schiavi ma che, al tempo stesso, permette di colmare dei vuoti, di non lasciare alcuno spazio. Perché quando questo si fa strada, viviamo ed assaporiamo tutto, proviamo dolore, ricordiamo, speriamo, le nostre più grandi paure emergono, e allora la necessità di andare veloci, di rifuggire in un perpetuo susseguirsi di impegni ed eventi, cresce e, in modo controverso, ritroviamo la nostra libertà. Passato, presente e futuro si intrecciano, si fondono insieme per creare una dimensione parallela, nella quale sono narrati scorci, frazioni di vita umana, istanti significativi che diventano indelebili: amori, conquiste, desideri, sconfitte, ferite, perdita di persone care; fotografie sfocate, nelle quali possiamo cogliere elementi che ci appartengono, immedesimarci, provare emozioni. Filo conduttore è, dunque, il tempo, dato dal suono ricorrente dei rintocchi delle lancette, che ha potere di inibire l’uomo con le sue molteplici sfumature: un tempo lento, dissacrante, alienante, che scandisce la nostra quotidianità, ma anche rapido, ossessivo, che travolge e porta lontano.

Altro elemento di rilievo nello spettacolo è la dimensione dell’adolescente, con le sue insicurezze, le sue paure, i suoi dolori, ma anche con la fame di nuove cose, a cui si contrappone un antagonista: la società. Una società che non lo comprende, che non sa contenerlo, accettarlo, supportarlo ma che lo spinge ad essere produttivo ad un ritmo estenuante, a proiettarsi in un tempo sempre diverso, impedendogli di assaporare l’istante, e, ancora, che contamina la percezione che egli ha di sé e del mondo, provocandone perdita e dissoluzione. In questo caso, però, l’adolescente, interpretato dagli attori, rivendica il proprio io, mette in scena il proprio disagio e la propria potenza tramite una semplice frase ma che è pregna di significato: “Io esisto”.

L’unione di testi, musiche e movimenti, conferisce una dimensione organica allo spettacolo, in quanto ha inizio con un’esplosione corale di energia, riconducibile alla nascita, e prosegue con esperienze di vita quotidiana, lo svolgimento, per poi giungere alla morte, la fine, alla quale andiamo incontro inesorabilmente, con le paure di noi esseri umani. Siamo abituati a cercare la vita nella fretta, negli impegni, nel “non-tempo”, ma evitiamo i momenti di vuoto, di calma, nei quali possiamo raccoglierci in noi stessi, riflettere su chi siamo, su cosa facciamo e sul nostro scopo perché la paura ci schiaccerebbe…Ma non è anche questo vita?

Le prevendite, al prezzo di 5€, saranno disponibili a partire dal giorno 2 maggio e acquistabili presso la biglietteria del Teatro Goldoni (martedì e giovedì 10:00-13:00, mercoledì, venerdì e sabato 16:30-19:30), oppure presso i punti vendita del circuito TicketOne o su www.ticketone.it

Condividi: