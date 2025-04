“Il linguaggio delle immagini”. Gli studi di Luciano Dondoli diventano un libro

Una raccolta di recensioni cinematografiche realizzate a partire dagli anni ’50 dal critico Luciano Dondoli, docente universitario e studioso di cinema scomparso nel 2006. Si tratta del nuovo libro Il linguaggio delle immagini. Luciano Dondoli e il “Circolo del Cinema” di Livorno, nato in seguito alla donazione alla Biblioteca Labronica di Livorno – da parte della famiglia del critico – di circa 15 mila volumi di carattere filosofico, letterario, storico e antropologico. La pubblicazione, a cura della moglie Sonia Giusti Dondoli e del ricercatore Vincenzo Moggia, è stata realizzata dalla casa editrice livornese Sillabe e verrà presentata martedì 13 maggio, alle 17, nella Sala Badaloni della Biblioteca Labronica F. D. Guerrazzi di Villa Fabbricotti (viale della Libertà 30, Livorno).

Luciano Dondoli (1928-2006) è stato professore di teoria e storia della storiografia all’Università di Urbino e di storia della filosofia contemporanea all’Università di Cassino, inoltre ha fondato la rivista quadrimestrale “Storia, antropologia e scienze del linguaggio” di cui è stato direttore editoriale fino alla scomparsa. Il suo è stato un modello di critica cinematografica non solo estetica, ma anche sui contenuti, una forma di critica militante in cui gli sguardi storico-antropologici sul mondo entrano nei dibattiti pubblici attraverso formule analitiche e interpretative, mappe di un sapere per immagini che stimolano la conoscenza.

“L’utilità di questa pubblicazione – scrive la moglie Sonia Giusti Dondoli – va ricercata nelle riflessioni e nelle valutazioni con le quali Luciano racconta le sue prime esperienze culturali, nella conduzione delle serate del “Circolo del Cinema” di Livorno con l’amico Raffaele Lauretta”.

Durante la presentazione di martedì 13 maggio – oltre agli autori Sonia Giusti Dondoli e Vincenzo Moggia – interverranno Valeria Cioni, responsabile dell’Ufficio biblioteche e musei del Comune di Livorno, e Giulia Perni, direttrice editoriale di Sillabe.

