Il Lions Club Livorno Host apre il 2026 con una serata dedicata alla natura del tempo

Il 20 gennaio, in occasione della prima conviviale del nuovo anno, il Lions Club Livorno Host ha avuto l’onore di ospitare il Professor Roberto Buonanno, illustre astronomo, docente presso l’Università di Roma Tor Vergata e autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche di rilievo internazionale.

Protagonista della serata, il professor Buonanno ha tenuto una relazione di grande spessore sul tema affascinante e complesso della natura del tempo, riuscendo a coinvolgere e incantare soci e ospiti grazie a un’esposizione chiara, appassionata e ricca di stimoli culturali. L’intervento ha suscitato vivo interesse e profonde riflessioni, alimentando curiosità e dialogo.

La Presidente del Club, avvocato Stefania Pesce, che ha fortemente voluto questo incontro, ha espresso piena soddisfazione per l’eccellente riuscita della serata, sottolineando come l’iniziativa abbia saputo coniugare scienza, cultura e condivisione in un clima di autentica amicizia lionistica.

Il Lions Club Livorno Host rinnova infine a tutti i soci e alla comunità l’augurio di un 2026 ricco di luce, consapevolezza e rinnovato desiderio di servire.

