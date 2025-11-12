Il Lions Club Livorno Host celebra la festa delle Forze Armate

Momenti formativi e un clima di sincera condivisione hanno caratterizzato la giornata dedicata all’omaggio delle Forze Armate nella storica sede dell’Accademia Navale

Nella suggestiva cornice dell’Accademia Navale di Livorno, il Lions Club Livorno Host ha celebrato la Festa delle Forze Armate, un appuntamento fortemente voluto e promosso dalla Presidente, avv. Stefania Pesce, che ha sostenuto l’iniziativa con profonda convinzione e impegno. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per rendere omaggio alle Forze Armate e per sottolinearne il fondamentale ruolo educativo, sociale e civico all’interno della comunità. Grazie alla preziosa disponibilità della Marina Militare, soci e ospiti del Club hanno potuto partecipare a un percorso di visita esclusivo che ha incluso la Sala Storica, la splendida Biblioteca e il suggestivo Brigantino interrato. L’esperienza è proseguita con un esempio di lezione di nautica nell’aula degli allievi, una visita al Planetario — con illustrazione delle costellazioni dell’eccelso relatore Capitano di vascello Paolo Dei che ha coinvolto gli ospiti con una affascinante lezione conquistando tutti con la Sua grande competenza, professionalità ed empatia— e una coinvolgente esperienza al Simulatore di Plancia, che ha riscosso particolare entusiasmo tra i partecipanti.

Tra gli ospiti intervenuti, l’Assessore Silvia Viviani, in rappresentanza del Sindaco di Livorno Luca Salvetti, l’eccelso relatore Capitano di Vascello Dei, docente di nautica presso l’Accademia Navale, e rappresentanze militari della Brigata Folgore e dell’Esercito Italiano. La giornata ha visto anche la partecipazione dei più piccoli che hanno seguito con curiosità e interesse tutte le attività proposte, testimoniando l’importanza della trasmissione dei valori patriottici alle nuove generazioni. A conclusione dell’evento, si è svolto un pranzo conviviale riservato alle autorità civili, militari, soci e ospiti, in un clima di sincera condivisione, orgoglio e rispetto per i valori che uniscono il mondo civile e quello militare. Il momento culminante è stato l’intenso omaggio musicale del tenore Rocco Sherkey, che ha interpretato con grande emozione l’Inno di Mameli, suscitando commozione e applausi tra i presenti. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Luogotenente Valerio Vitto per l’impeccabile organizzazione e il prezioso supporto che hanno reso possibile la perfetta riuscita della giornata.

