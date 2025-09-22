Il Lions Club Livorno Host inaugura il 2025-2026 con cultura, amicizia e impegno per l’arte

Il presidente Stefania Pesce ha illustrato con entusiasmo il programma che ruoterà attorno al tema simbolico delle stelle, intese come atti di servizio e amore verso gli altri: piccole luci che, insieme, illuminano il cammino Lions

Il 16 settembre 2025 si è tenuta, allo Yacht Club di Livorno, la serata di apertura dell’annata sociale del Lions Club Livorno Host, alla presenza di soci, autorità e ospiti. Il presidente, avv. Stefania Pesce, ha illustrato con entusiasmo il programma dell’annata 2025–2026, che ruoterà attorno al tema simbolico delle stelle, intese come atti di servizio e amore verso gli altri, piccole luci che, insieme, illuminano il cammino Lions. In un clima di amicizia e condivisione, la serata ha visto anche l’ingresso della nuova socia Sofia Locchesi, presentata dal dott. Stefano Nardini, accolta con calore da tutto il Club. Tra i momenti più significativi, anche la presentazione di uno dei service più rilevanti dell’annata: la partecipazione del Lions Club Livorno Host al restauro di importanti opere del pittore Giovanni Fattori, in occasione della mostra celebrativa per il bicentenario della sua nascita al Museo di Villa Mimbelli. Grazie all’impegno del socio Fulvio D’Angelo, che ha procurato un generoso contributo da parte della società Del Corona & Scardigli – di cui è amministratore delegato – il Lions Club ha potuto partecipare attivamente al restauro di tre opere d’arte, tra cui il dipinto principale della mostra, considerato il simbolo stesso dell’esposizione. Oltre a questo capolavoro, il contributo di D’Angelo e della citata società ha permesso il recupero di altri due dipinti di grande valore artistico e simbolico, tra cui “La barca” Un ulteriore restauro è stato reso possibile grazie alla sensibilità e alla generosità del *mecenate Giampiero Pesce, che ha voluto sostenere personalmente questa importante iniziativa culturale, contribuendo al recupero del dipinto “La signora Teresa Fabbrini a Castiglioncello”.Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all’avv. Gianluca Zingoni, che si è prodigato nel facilitare il dialogo tra il Club e l’amministrazione comunale, contribuendo così alla buona riuscita della pregevole iniziativa.

Condividi:

Riproduzione riservata ©