Il livornese Nicolò presenta il suo romanzo d’esordio “Mai all’altezza”

Il livornese Nicolò Simoni, classe ’87, presenta il suo romanzo d’esordio “Mai all’altezza” che parla di una persona che cerca di sopravvivere mentre va in pezzi. Diplomato in Economia e Commercio ha sempre ricoperto ruoli dirigenziali e gestionali nell’ambito della ristorazione. Sin dai primi anni della sua vita è stato attratto dalla musica, dal cinema, dalla scrittura e soprattutto dai viaggi che lo hanno portato a lavorare per un breve periodo persino negli Stati Uniti. Ama incondizionatamente la città di Los Angeles e tutte le sue contraddizioni. La prima presentazione del libro sarà il 7 settembre a Radio Incontro di Pisa. Seguiranno altre presentazioni nelle librerie prossimamente

