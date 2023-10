Il livornese Stefano Lenzi finalista al concorso letterario Città di Castello

Il livornese Stefano Lenzi è tra i finalisti del prestigioso concorso letterario Città di Castello con il libro "Il Sognatore"

Il livornese Stefano Lenzi è tra i finalisti del prestigioso concorso letterario Città di Castello con il libro “Il Sognatore”. “Questo risultato è di vitale importanza per me – racconta alla redazione di QuiLivorno.it l’autore labronico – perché rappresenta una conferma e una continuità con il giudizio dello scorso anno. Ciò mi stimola nel lavoro, e mi da la spinta necessaria per produrre nuove opere. Inutile dire che sono felice. Il sogno per me non è una dimensione impalpabile ma è qualcosa di concreto e realizzabile, e’ come un traguardo che all’inizio appare sfocato poi con la passione e l’impegno si completa, e diventa una coniugazione tra il trascendente e l’immanente. Io sono un inguaribile sognatore”.

“Perché scrivo? L’ho provato una volta e mi è rimasto per sempre – dice Lenzi – Per me scrivere è diventato un bisogno, come respirare, nutrirmi, è una dolce abitudine. Ma come sono arrivato a questo punto? In un crescendo di passione, e di consensi espressi da persone inaspettate. Lettori che mi hanno espresso la loro gratitudine per il senso di benessere provato a contatto con i miei racconti. Qualcuno – sono le sue parole – si è sentito preso per mano e accompagnato. Io credo che abbiano percepito un senso di umanità, e una passione per la nobile arte. La mia vita si può dividere in due parti, la prima passata a cercare gli altri, la seconda a cercare me stesso. Nel momento della svolta è come fossi rinato. Da quel momento in poi sono cambiati i bisogni, ed è nata la passione per la scrittura, quindi posso dire che scrivo da sempre”.

I libri di Lenzi nei concorsi letterari

“La malattia omicida” Luoghi Interiori editore ed.2022

Opera selezionata tra le venti Semifinaliste del premio letterario Città di Castello ed.2021 sez. Narrativa. Presentata nello splendido scenario della Biblioteca dei Bottini dell’Olio, durante la manifestazione di Effetto Venezia 2022.

“Non c’è mistero più bello” – Luoghi Interiori editore ed.2023

Opera finalista del premio letterario Città di Castello ed.2022 sez. Narrativa

– Presentato Chalet la Rotonda, Livorno Estate 2023

– Libro presente nella rivista “Leggere tutti” numero settembre 2023, lettura consigliata.

“Il Sognatore”

Opera finalista del premio letterario Città di Castello ed.2023 sez. Narrativa

