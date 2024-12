Il maestro Grasso in concerto con due cori alle Sughere

Protagonisti del concerto gratuito di venerdì 20 dicembre il maestro Cristiano Grasso con i suoi cori Coro UnAnime composto dai detenuti della Sezione Alta Sicurezza e Monday Girls che si esibiranno per un pubblico esterno di 100 spettatori

Venerdì 20 dicembre sarà un giorno speciale: alle ore 15 all’interno della Casa Circondariale “Le Sughere” ci sarà un concerto che vedrà protagonisti il maestro Cristiano Grasso con i suoi cori UnAnime composto dai detenuti della Sezione Alta Sicurezza e Monday Girls che si esibiranno per un pubblico esterno di 100 spettatori che potranno assistere gratuitamente. “Per il Coro UnAnime – spiega Grasso – sarà un debutto assoluto con un pubblico interamente esterno e il concerto ha la particolarità di vedere uniti i due cori che si esibiranno anche insieme in un vero e proprio processo di risocializzazione e tutto questo attraverso la musica. Se siete interessati scrivete entro l’8 dicembre i vostri dati (nome, cognome, data di nascita e numero documento per i controlli necessari all’ingresso) alla seguente email:

[email protected]“.

