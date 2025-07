Il maestro livornese Breschi dona una sua opera al Comune di Ponsacco

Un quadro che unisce territori e celebra l’arte come ponte tra le comunità: è quello che il pittore livornese Fabrizio Breschi ha donato ufficialmente al Comune di Ponsacco, accolto con entusiasmo dal sindaco Gabriele Gasperini e dal presidente del Consiglio comunale Roberto Russo.

Il dono è stato annunciato nelle scorse ore e rappresenta un importante riconoscimento per il comune della Valdera, ma anche un nuovo motivo d’orgoglio per la città di Livorno, patria dell’artista.

Fabrizio Breschi, pittore di fama internazionale, è una figura di spicco del panorama artistico contemporaneo. Accademico d’Onore dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, ha legato il proprio nome a un linguaggio pittorico personale e riconoscibile, spesso ispirato a visioni post-industriali popolate da robot, strutture meccaniche e schemi astratti.

Nel corso della sua carriera ha esposto in contesti prestigiosi come il Museo di Arte Cicladica di Atene e ha insegnato Pittura all’Accademia di Brera a Milano, diventando il più giovane titolare di cattedra nella storia dell’istituzione. A Livorno, dal 2018, una sua data-end=”1440″>scultura monumentale campeggia in piazza della Vittoria, testimoniando il legame profondo tra l’artista e la sua città natale.

“Un gesto di grande generosità e amore per l’arte”, così il sindaco Gasperini ha definito il dono, che va ad arricchire il patrimonio culturale del Comune di Ponsacco. Un’opera che porta con sé non solo il valore estetico, ma anche quello simbolico di un dialogo tra comunità e territori, nel segno della cultura e della bellezza.

