Il maestro Pellegrini e The Walrus al The Cage

Il 16 maggio il The Cage di Livorno apre le porte a una serata speciale, intensa e carica di significato: The Walrus Night. Un evento che intreccia presente e passato, dischi nuovi e storie che tornano a suonare insieme. Sul palco, il ritorno di una band simbolo della scena indipendente livornese: The Walrus, che dopo anni si riunisce per un’unica data speciale. Ma non solo: il live del Maestro Pellegrini, con la sua band, per presentare il nuovo album “Chi sono io | Volume massimo”, e il set intimo ed elegante di Giorgio Mannucci & Valeria Caliandro, con i brani del loro nuovo EP “Stagioni”. Era il 2000 quando, tra i banchi di scuola di Livorno, nacquero i The Walrus. Giorgio, Francesco Pellegrini, Dario e Alessio passavano ogni sera chiusi in sala prove, tra cover delle loro band preferite e le prime, timide canzoni originali. Poi l’ingresso di Marta, due dischi con Garrincha Dischi, un furgone, e l’Italia intera vissuta a colpi di live: da Asti a Messina, passando per club pieni, chilometri e sogni condivisi. Nel tempo la band si ferma, ma la musica continua a viaggiare: Francesco Pellegrini entra nei Criminal Jokers e diventa chitarrista ufficiale degli Zen Circus, Giorgio Mannucci fonda i Mandrake, porta la sua musica oltreconfine e collabora con l’artista americana Lisa Papineau. Entrambi intraprendono carriere soliste, firmando dischi profondi e personali. Ma certi legami non si sciolgono mai davvero. Musicista e polistrumentista, The Zen Circus è solo uno dei molti progetti che il Maestro Pellegrini cura con passione da anni e che l’hanno portato a calcare i palchi di tutta Italia in lunghi tour. Nel 2024 ha ideato “Indieretta Show”, un format musicale che ha come obiettivo principale quello di avvicinare i grandi artisti del panorama indipendente italiano al pubblico, offrendo loro un’esperienza live più intima e coinvolgente.

Francesco “Maestro” Pellegrini

Cantautore livornese, fiiglio d’arte e polistrumentista con formazione accademica, scrive musica e parole fin dall’infanzia. Ha suonato al fianco di Nada, Mobrici, Fast Animals and Slow Kids e moltissimi altri artisti della scena cantautorale, indie e pop-rock italiana. È, inoltre, il chitarrista degli Zen Circus. Ha fatto parte della band Criminal Jokers assieme a Francesco Motta, contribuendo alla nascita della nuova scena indipendente dei primi anni dieci. Il suo disco d’esordio solista è “Fragile” del 2020. Dal 2024 cura lo spettacolo “Indieretta Show”, un nuovo format dedicato alla musica live che pone come principale obiettivo quello di far avvicinare i grandi artisti del panorama indipendente italiano al pubblico in una forma più intima e partecipata per un incontro dal vivo di musica e parole molto diretto ed emozionante. Fra gli artisti coinvolti, Davide Toffolo, Francesco Motta, Andrea Appino, Dente, Giovanni Truppi, Giancane, Gian Maria Accusani, Bobo Rondelli, Mauro Ermanno Giovanardi. Il 7 marzo 2025 esce “Chi sono io | Volume massimo”, il nuovo disco di inediti, che lo vedrà in tour con la band fino alla fine dell’anno. L’album è stato anticipato dall’Ep “Chi sono io – Vol.1” (2024) e il 31 gennaio 2025 dal singolo “La mia anima”.

Giorgio Mannucci & Valeria Caliandro

Il cantautore livornese Giorgio Mannucci (Premio Ciampi 2023) e la cantautrice pratese Valeria Caliandro (in tour con Carmen Consoli nell’Eco di Sirene Tour 2017 e in apertura a Francesco De Gregori), si incontrano nell’estate 2023, dopo essersi conosciuti presso l’etichetta fiorentina Black Candy Records. Da questo confronto nasce il desiderio di scrivere insieme e malgrado l’apparente distanza musicale, cresce un’inaspettata intesa, confermata dal singolo “L’estate è sopravvalutata” (2024) e dal conseguente EP “Stagioni” (2024), un concept di quattro brani che attraversa il mutare del tempo e del paesaggio, fuori e dentro l’animo umano. Un viaggio verso la sospensione, il cambiamento e la rinascita. Dopo una fortunata tournée invernale che ha visto i due cantautori calcare alcuni dei palchi italiani più noti, Locomotiv (Bologna), Wishlist (Roma), Cap10100 (Torino), Detune (Milano) e molti altri, il duo ha fatto uscire il 21 marzo 2025, il videoclip di “Anime Selvatiche” (Alkemia Film), la canzone primaverile dell’EP, e ha lanciato l’uscita del primo LP Vinile (stampato in tiratura limitata) “Stagioni/Stagioni passate”, che include i quattro brani già usciti sulle piattaforme digitali e quattro brani relativi alle loro rispettive carriere, completamente rivisitati e riarrangiati. Le quattro nuove tracce saranno disponibili in digitale dal 9 maggio.

“Chi sono io | Volume massimo”

E’ il nuovo disco del Maestro Pellegrini pubblicato il 7 marzo 2025: un viaggio attraverso la perdita, il cambiamento e la ricerca di sé, che mette al centro l’accettazione e il perdono, senza nominarli mai. Con questo nuovo lavoro discografico, il secondo della sua carriera solista, il Maestro Pellegrini parla di dolore, lutto, abbandono e, inevitabilmente, di fiducia, amore e scoperta. “Chi sono io | Volume massimo” custodisce storie di legami spezzati, identità in bilico, battaglie interiori combattute tra memoria e futuro. È la traduzione sonora di un percorso necessario e viscerale, che ha imposto un’onestà assoluta. Un album volutamente spigoloso, ma mai fragile. È il coraggio di esporsi, senza riserve. Musicalmente, il Maestro Pellegrini sfida ogni convenzione accademica con cui si è confrontato in passato, con influenze che spaziano da King Krule ai Radiohead, dai Verdena a Damon Albarn, fino a Lous and the Yakuza e Battisti. Il disco, anticipato a maggio 2024 dall’Ep “Chi sono io – vol.1” e a gennaio 2025 dal singolo “La mia anima”, verrà presentato in una lunga tournée in tutta Italia:

