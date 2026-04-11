Il mago di Oz, oggi alle 15.00 ultima proiezione a Villa Maria

Ultimo appuntamento oggi alle ore 15.00 con le proiezioni dedicate ai bambini e alle bambine alla biblioteca di Villa Maria in via Redi, 22 nell’ambito del progetto “Io non ho paura 2 - Le paure vinte in sala”

Ultimo appuntamento oggi alle ore 15.00 con le proiezioni e i laboratori dedicati ai bambini ed alle bambine alla biblioteca di Villa Maria nell’ambito del progetto “Io non ho paura 2 – Le paure vinte in sala”. Un’occasione per scoprire insieme i protagonisti più amati e famosi delle fiabe che hanno preso vita sul grande schermo, un’esperienza magica che unisce le proiezioni di spezzoni tratti dai film di animazione più celebri e le attività di laboratorio creativo, per dare forma alla fantasia ispirata dai personaggi. Oggi protagonista Il mago di Oz di Victor Fleming (1939) che trasporta in un mondo magico e pieno di colori. Dorothy, la protagonista, durante il viaggio incontra amici simpatici e vive avventure accompagnate da canzoni coinvolgenti. La storia trasmette messaggi importanti come il coraggio, la fiducia in sé stessi e il valore della casa, con un pizzico di paura che rende tutto più emozionante senza essere eccessivo. L’iniziativa, completamente gratuita, si inserisce nell’ambito del progetto “Io non ho paura 2 – le paure vinte in sala – storie senza confini” promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto a cura della cooperativa Itinera, è svolto in collaborazione con I Licaoni, della Santifanti srl, dell’Operatrice di Educazione Visiva Livia Giunti, e con l’associazione FILIPI Horror Festival con il supporto del Comune di Livorno e Cred. In questa seconda edizione del progetto sarà esplorata la paura attraverso la fiaba, fonte di grande ispirazione per il cinema e capace di affrontare temi universali in modo semplice.

La partecipazione è gratuita.

Per prenotare contattare la biblioteca. Tel 0586/219265 oppure inviare una mail a [email protected] indicando recapito telefonico e numero partecipanti.

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