“Il malato immaginario” sul palco dei 4 Mori

Giovedì 21 aprile alle 21 sul palcoscenico del Teatro 4 Mori di Livorno andrà in scena “Il Malato Immaginario” da Moliere, adattamento e regia di Riccardo Rombi. Lo spettacolo porterà in scena lo stesso Riccardo Rombi che reciterà assieme a Giorgia Calandrini, Marco Mangiantini, Giovanni Negri, Dafne Tinti. Le musiche saranno eseguite dal vivo da Gabriele Savarese. Luci: Siani Bruchi. Audio: Martino Lega. Assistente di compagnia: Sibe Kallmi, segreteria organizzativa Caterina Moscherini. Produzione: Emilia Paternostro.

Biglietteria Teatro 4 Mori: Livorno, via Pietro Tacca 16. Botteghino del Teatro 4 Mori, martedì e giovedì e il giorno dello spettacolo dalle 17 alle 19. Tel. o whatsapp per info e prenotazioni: 3498169659. Prevendita c/o tutti i punti vendita box office toscana/ticketone. Prevendita on line su www.ticketone.it.