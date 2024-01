“Il mare colore veleno” il viaggio-inchiesta di Lo Verso al Centro Civico di Stagno

La presentazione del libro con l'autore è a cura di Cittadini in Comune per Collesalvetti ed è in programma martedì 16 gennaio alle 21,15 nel salone del Centro Civico di Stagno. Seguirà approfondimento sulla situazione del SIN (Sito di Interesse Nazionale) di Livorno. Ingresso libero

“Il mare colore veleno” di Fabio Lo Verso è un viaggio-inchiesta fra Augusta e Siracusa, lungo la costa più inquinata della Sicilia, dove la popolazione convive con i veleni di un gigantesco polo petrolchimico. Un reportage narrativo crudo e dolente in cui l’autore fa luce sul disastro ambientale meno conosciuto d’Italia ma fra i più antichi e profondi. La presentazione del libro con l’autore è a cura di Cittadini in Comune per Collesalvetti ed è in programma martedì 16 gennaio alle 21,15 nel salone del Centro Civico di Stagno. Seguirà approfondimento sulla situazione del SIN (Sito di Interesse Nazionale) di Livorno. Ingresso libero.

Nato a Palermo nel 1967, Fabio Lo Verso si è trasferito all’età di vent’anni a Ginevra dove ha lavorato come cronista, corrispondente parlamentare, editorialista, direttore di un quotidiano e di un mensile; oggi insegna giornalismo e collabora con un consorzio di giornalisti d’inchiesta in Europa.

