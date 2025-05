Il Mare in Musica: il Conservatorio Mascagni in concerto al Cantiere Benetti

In foto il maestro Lorenzo Sbaffi, docente della classe di Esercitazioni orchestrali del Conservatorio, che dirigerà l’ensemble composto da un quartetto di clarinetti e un quartetto di sax, oltre a percussioni

In occasione del World Boating Day 2025, il Cantiere Benetti di Livorno apre le sue porte al pubblico sabato 17 maggio, dalle ore 10 alle 19, per una giornata immersiva tra nautica, arte, cultura e creatività, realizzata in collaborazione con Blu Livorno – Biennale del Mare e dell’Acqua

In occasione del World Boating Day 2025, il Cantiere Benetti di Livorno apre le sue porte al pubblico sabato 17 maggio, dalle ore 10 alle 19, per una giornata immersiva tra nautica, arte, cultura e creatività, realizzata in collaborazione con Blu Livorno – Biennale del Mare e dell’Acqua.

La proposta musicale, frutto di un lavoro collettivo e interdisciplinare, vedrà protagoniste le classi di Composizione del M° Fabio De Sanctis De Benedictis e del M° Girolamo Deraco, coinvolte per la composizione di un Jingle a cura di Andrea Tinacci, e di una suite strumentale in tre movimenti: il primo e il terzo per ensemble di fiati e percussioni, composti da Niccolò Chiaramonti e Claudio Laucci, il secondo per voce recitante pre-registrata ed elettronica, composto da Ian Da Preda. Il tema che attraversa la Suite è il mare, esplorato nelle sue molteplici declinazioni: elemento naturale, simbolico, sonoro, narrativo.

L’ensemble è composto da un quartetto di clarinetti e un quartetto di sax, oltre a percussioni, e sarà diretto dal M° Lorenzo Sbaffi, docente della classe di Esercitazioni orchestrali del Conservatorio. Gli interpreti sono studenti delle classi di Clarinetto (M° Carlo Failli), Sassofono (M° Marco Vanni) e Percussioni (M° Jonathan Faralli). È coinvolta anche la classe di Orchestrazione (M° Girolamo Decaro), con gli arrangiamenti originali a cura di Barducci, Braida e Vitale.

«Il concerto rappresenta un dialogo tra tradizione e innovazione, tra artigianato musicale e ricerca sonora, tra formazione e territorio», sottolinea il Direttore del Conservatorio Mascagni, Federico Rovini, al quale fa eco il presidente Emanuele Rossi: «Celebreremo con la musica una perfetta sintonia tra lo spirito della Biennale del Mare e la vocazione storica di Livorno come città di porto, di musica e di mare».

Il concerto è a ingresso gratuito previo accredito online sul sito: www.benettiyachts.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©