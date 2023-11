Il martedì a Villa Maria proiezioni dedicate alla New Hollywood

Fino al 19 dicembre, tutti i martedì, una selezione di film dedicata alla "New Hollywood", un periodo di grande rinnovamento per il cinema americano con una nuova ondata di autori, registi ed interpreti, pronti a rivoluzionare la “vecchia Hollywood”. Inizio alle 17. INFO: 0586.219265, mail bibsp[email protected]

Proseguono le proiezioni del Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, Biblioteca di Villa Maria, con una selezione di film dedicata alla “New Hollywood”, tutti i martedì dal 14 novembre al 19 dicembre. La “New Hollywood” rappresenta un periodo di grande rinnovamento per il cinema americano, con una nuova ondata di autori, registi ed interpreti, pronti a rivoluzionare la “vecchia Hollywood”. Tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta autori come Mike Nichols, Dennis Hopper, Francis Ford Coppola, Milos Forman e Martin Scorsese trasportano sullo schermo le problematiche dell’attualità come la rivoluzione giovanile, la guerra in Vietnam e gli scandali politici, con uno sguardo sempre rivolto alla realtà degli emarginati. L’iniziativa è promossa dal Comune di Livorno – Biblioteca Labronica “F.D.Guerrazzi” e realizzata da Cooperativa Itinera. Le proiezioni hanno inizio alle 17. Per avere informazioni è possibile telefonare al numero 0586.219265 o scrivere a [email protected]

La biblioteca ospita la mostra fotografica del FIPILI Horror Festival 2023 dedicata alle fotografie di scena di Mimmo Cattarinich dal film “Dellamorte Dellamore” di Michele Soavi del 1994 con Rupert Everett e Anna Falchi. Visitabile tutti i giorni in orario di apertura. La proiezione collettiva consente a più persone contemporaneamente di vedere o rivedere i capolavori del cinema, e di poterli commentare insieme, confrontando le opinioni. Le bibliotecarie supportano la visione attraverso la selezione di materiale critico sull’argomento e con una introduzione alla visione. Le proiezioni collettive sono una proposta della biblioteca per valorizzare la conoscenza del cinema; per questa attività la biblioteca aderisce alla Licenza Ombrello, che regolamenta le modalità di proiezione e comunicazione.

Programma

New Hollywood, La nuova generazione di attori e registi 1960-1980

h 17

martedì 14 novembre

martedì 21 novembre

martedì 28 novembre

martedì 5 dicembre

martedì 12 dicembre

martedì 19 dicembre

