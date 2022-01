“Il meglio di…”, lo show man Marco Conte torna sul palcoscenico

A grande richiesta, torna sulle scene dopo alcune vicissitudini di salute, lo show man Marco Conte in programma domenica 16 alle 17 al Teatro Enzina Conte del Vertigo in via del Pallone, 2

Mediagallery

Dopo il successo delle serate estive di Villa Trossi e Corto muso nell’ambito della serata di beneficenza a favore del Ca Moro, a grande richiesta, torna sulle scene dopo alcune vicissitudini di salute, lo show man Marco Conte in programma domenica 16 alle 17 al Teatro Enzina Conte del Vertigo in via del Pallone, 2.

L’attore ripropone il “meglio di” del suo repertorio, con alcune novità di cui una molto particolare: un omaggio ad un grande livornese, un artista di livello mondiale ed un altro al suo “mentore” l’artista che ha fatto scattare in lui il sacro fuoco del palcoscenico. Non mancherà anche un accenno alla sua esperienza ospedaliera, proprio per parlare degli aspetti più buffi, come solo un comico sa fare. Uno show che come sempre ci presenta un artista di grande duttilità e capacità di intrattenitore, Conte sa alternare come pochi, comicità, canto, emozioni e commozione. Uno show che l’attore livornese ha deciso di condensare in un’ora e mezzo per non costringere il pubblico a sopportare oltre misura le FFP2 obbligatorie. Sul palco con Conte anche il maestro Sergio Brunetti, suo fedele compagno di palco, a sottolineare col pianoforte i momenti salienti dello spettacolo.

Per prenotazioni 0586-21.01.20 obbligo di Super Green Pass.